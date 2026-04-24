Тагильские выходные топ-6: книга, которая не отпускает, семь миров театра, тайны городского пруда и диджей-сеты 

О том, чем заняться 25 и 26 апреля

Установили летнюю резину на автомобиль в Нижнем Тагиле в апреле? Понятно. Уже убрали пуховик на дальнюю полку шкафа? Понятно. Собрались помыть окна, увидев весенние лучи солнца? Понятно. Ну а мы подготовили для вас гид по самым интересным событиям на эти выходные. Откройте для себя новые горизонты, зарядитесь позитивной энергией и проведите время с пользой.

Книжный Тагил: литературный клуб (16+)

25 апреля в 15:00

в Центральной библиотеке

Хотите поговорить о книге, которая не отпускает даже после последней страницы? Тогда приходите на встречу читательского клуба. Участники обсудят роман Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня» (16+). Эта история, которая трогает до глубины души и заставляет задуматься о самом важном. Участники разберут, что скрывается за спокойной манерой повествования; обсудят, как меняются герои и что с ними происходит на самом деле; поделятся тем, какие моменты книги поразили или даже шокировали; порассуждают о том, что хотел сказать автор. Приносите свои мысли, вопросы и любимые цитаты из книги.

Концерт «ESSENTIAL COMMUNITY» (18+)

25 апреля в 16:00

в баре «Гора»

Выпускники ESSENTIAL COMMUNITY прогремели на весь Урал, отыграв сеты на всех крупных фестивалях региона. Радиоэфиры, ротации на радио и интернет-станциях, личные треки, а главное — мощные диджей-сеты с уникальной селекцией и чувством гостей. На праздник заедет легенда Урала Андрей Бухгамер. А коммьюнити практически в полном составе, начиная с 16:00 на улице и продолжая с 22:00 в баре, отыграет свою лучшую музыку. Вход — 400 рублей. Бронь столиков по номеру +7(912)643-24-77.

Экскурсия «Нижнетагильский пруд и его обитатели» (6+)

25 апреля в 13:00

от Музея природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

Вы познакомитесь с историей возникновения нижнетагильского пруда. Узнаете, какой экологический статус имеет водоём, и какие методы очистки применяют, для его оздоровления. Познакомитесь с рыбами долгожителями и мастерами маскировки, с птицами, которые любят гостить летом, и узнаете какую пользу они приносят водоёму. А также вы узнаете какие водные и наземные растения характерны для нижнетагильского пруда. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, позвонив по номеру +7(909)017-16-63.

Семейный праздник «День смешариков» (6+)

25 апреля в 12:00

в Доме Окуджавы

В культурном центре пройдёт семейный праздник «День смешариков». Гости окажутся в мире популярного мультсериала, где круглые герои учат дружбе, мудрости и любознательности. Участники сыграют в весёлые игры по мотивам «Смешариков», исполнят песни из мультфильма в формате караоке и проверят свои знания в увлекательной викторине. На мастер-классе посетители освоят технику работы с солёным тестом и создадут фигурки любимых персонажей. Поделки можно будет забрать с собой. Гости поразмышляют о скрытых смыслах, заложенных создателями мультсериала, придумают собственного уникального героя для вселенной «Смешариков» и узнают, кем из уже существующих персонажей они могли бы быть. Количество мест ограничено.

Творческая встреча «Венок сонет» (0+)

25 апреля в 15:00

в музее-заповеднике Горнозаводской Урал

Продолжается цикл душевных разговоров на выставке «Семь миров театра». И следующая встреча будет особенной. В ближайшую субботу музей посетит Сергей Зырянов. Он служит в Нижнетагильском драматическом театре с 1983 года. В его театральной карьере более 150 ролей. Кроме того, он ещё и драматург, и поэт, и автор песен к спектаклям, и преподаватель актёрского мастерства. И, главное, — невероятный рассказчик. Успевайте забронировать место по телефону +7(909)017-16-63.

Мастер-класс по батику «Морское дно» (6+)

26 апреля в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

На мастер-классе вы познакомитесь с видами росписи по ткани, создадите синеву моря в акварельной технике и водные растения акрилом. Количество мест ограничено. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt.