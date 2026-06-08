Брод по грудь, переправа на пакрафтах и 65 километров пути: как прошёл забег «Тагил Ультра Трейл»

Накануне, 7 июня, в окрестностях Нижнего Тагила прошёл туристический забег «Тагил Ультра Трейл». У горы Белой собрались 334 участника из Свердловской области, а также Ханты-Мансийска, Перми, Кургана и Миасса, чтобы пройти дистанции различной сложности и познакомиться с историей горнозаводского Урала. Как сообщает информационный портал Свердловской области, в этом году впервые на ультрамарафоне были созданы условия для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

К участию в состязаниях приступили трейлраннеры, любители северной ходьбы и юные спортсмены. Для них подготовили шесть дистанций: ультратрейл на 65 километров «Кукушка поехала», «Белогорский полумарафон» на 21 километр, «Белогорскую десятку», маршрут «Авроринская тропа» на пять километров, дистанцию по северной ходьбе и детский забег на один километр. В программе также были развлекательные 500 метров с кружкой безалкогольного пива.

19 смельчаков заявились на ультратрейл по маршруту Демидовской узкоколейной железной дороги. Спортсмены преодолели реки Яланку, Канаву и Чауж, а также совершили переправу на пакрафтах через Межевую Утку под контролем волонтёров. Одним из таких смельчаков стал тагильчанин Евгений Ковтунов.

Как рассказал Евгений АН «Между строк», финишную черту он пересёк четвёртым и остался доволен своим результатом. По его словам, задачи обязательно прийти первым перед собой не ставил — гораздо важнее было получить новые впечатления, острые ощущения и насладиться атмосферой приключения.

«Два предыдущих года я работал на этом забеге волонтёром-замыкающим, а в этом сезоне, если можно так выразиться, меня назначили амбассадором гонки. И, конечно, я зарегистрировался на самый большой забег, так как часто бегаю ультрамарафоны. Не могу сказать, что на трассе возникли какие-то серьёзные трудности. В этом и заключается смысл подобных стартов: это не просто бег по стадиону или даже по пересечённой местности. Эти забеги отчасти приключенческие. Простая дорожка была бы скучновата. Здесь же участников ждали естественные водные преграды: несколько бродов по щиколотку и по колено, а один — через реку Межевую Утку перед Весимом — местами доходил до пояса и даже до груди. Я выбрал более глубокий участок. Переправа на пакрафтах — необычный и очень интересный элемент маршрута. Именно такие испытания, связанные с преодолением естественных или неестественных преград, делают гонку по-настоящему увлекательной. К тому же все эти водные процедуры отлично освежают во время дистанции. Ещё одним ярким впечатлением стал сам исторический маршрут. Было интересно полностью пройти его и представить, как когда-то по этим местам люди добирались по своим делам. Для меня это стало одной из самых интересных частей забега», — рассказал АН «Между строк» Евгений Ковтунов.

Демидовская узкоколейная железная дорога была построена в конце XIX века для перевозки чугуна, угля и леса. Она стала одной из важных транспортных артерий горнозаводского Урала и сегодня остаётся частью исторического наследия региона. Продолжение истории узкоколейки читайте на нашем сайте.