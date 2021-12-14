Тагильские заброшки. История Висимо-Уткинской узкоколейки (часть 2) 

Тагильчане называли свою узкоколейку «кукушкой», но никто уже не помнит, почему именно так. На этот счёт существует три версии. По одной из них, такое прозвище возникло в 20-е годы прошлого века, когда на Висимо-Уткинской узкоколейной железной дороге начали работать паровозы фирмы Karlsruhe, которые имели маркировку KU, переведённую железнодорожниками как «ку». По другой версии, это произошло в 1930-х годах, когда старые, износившиеся демидовские паровозы заменили на новые локомотивы производства Коломенского паровозного завода, которые несли на бортах маркировку К-У — Коломенский узкоколейный. Третья версия гласит, что машинисты паровозов, подъезжая к мосту, повороту или заметив на путях людей, что в прежние времена случалось весьма часто, были обязаны давать два коротких гудка, которые сильно напоминали крик кукушки. Прозвище прочно и надолго вошло в обиход тагильчан и даже нашло отражение в местном фольклоре.



Заправка паровоза ВУУЖД водой (фото неизв. авт., 1920-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

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Перешивка Висимо-Уткинской железной дороги под новый стандарт продолжалась почти три года. За это время были реконструированы пути, отремонтированы или построены заново станционные здания, организованы новые маршруты — до карьеров Метелёв Лог и Красный Горняк, появилась новая станция Востряк (впоследствии — посёлок Уралец).



Митинг на открытии станции Востряк (посёлок Уралец) (фото неизв. авт., 1926 г. / фрагмент ориг. изображения)

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Узкоколейка стала играть важную роль в развитии народного хозяйства Тагила и пригорода. Об этом говорит и то, что в конце 1920-х годов в фабрично-заводском училище Нижнего Тагила начали появляться группы, готовящие машинистов и рабочих других специальностей для Висимо-Уткинской железной дороги. Заработки на узкоколейке в те времена были стабильными и немного выше, чем на других предприятиях города, и многие тагильчане мечтали получить там работу. Например, на машиниста учились братья Быковы — Григорий и Павел. Позднее Григорий перешёл на Высокогорский железный рудник, где прославился как рабочий корреспондент, но Павел продолжал работать на узкоколейке.

В наше время многие пытаются оправдать ликвидацию Висимо-Уткинской узкоколейки тем, что она стала убыточной и содержать её было слишком накладно. Тут надо отметить, что вопрос об убыточности дороги, о её рентабельности за всю историю дороги поднимался неоднократно. Однако каждый раз городские власти совместно с градообразующими предприятиями находили средства на содержание подвижного состава и зарплату работающим людям. Подобные ситуации возникали и в 1926 году, и в 1938-м, и в 1955-м, и в 1995-м. И всякий раз дорогу рассматривали не только как одну из транспортных артерий города, но и как исторический объект и памятник техническому развитию Нижнего Тагила. Финансы находили не только на текущее содержание дороги, но и на открытие новых станций. Если в 1941 году на дороге было 12 станций и остановочных пунктов, то в 1990 году их насчитывалось уже 24.

Станция Кедун-Быково (фото неизв. авт., 1960-е гг. / фрагмент ориг. изображения) (https://welcometoural.ru/storage/iwzl2007l4XlXkigAfXoE3e0xEhPJFXXwR9aSw1b.jpeg) Станция Уралец (фото неизв. авт., 1940-е гг. / фрагмент ориг. изображения) (https://uraloved.ru/images/mesta/sv-obl/visim/v-utk-doroga-8.jpg) Станция Висимо-Шайтанск (фото неизв. авт., 1960-е гг. / фрагмент ориг. изображения) (https://uraloved.ru/images/mesta/sv-obl/visim/v-utk-doroga-1.jpg) Станционное здание на станции Висимо-Уткинск (фото неизв. авт., 1990 г. / фрагмент ориг. изображения) (http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/prigorod-n-tagila)

В годы Великой Отечественной Висимо-Уткинская узкоколейка стала важнейшим поставщиком топлива для города. Кроме леса и дров, по ней перевозили песок и щебень для ремонта дорог в городе. В послевоенный период развитие узкоколейки продолжалось. К 1960 году дорога была вновь модернизирована, на этот раз под новый стандарт колеи в 750 миллиметров. Дорога имела развитую инфраструктуру, была хорошо оснащена технически, имела оборудованные станции и освещение на остановочных пунктах. В 1964 году на ней начинают работать тепловозы ТУ2 и ТУ4, уже к концу года дорога полностью переходит на тепловозную тягу. А с начала 1970-х начинается и рост пассажирских перевозок. В начале 1980-х годов «кукушка» становится хорошей альтернативой автобусному сообщению на маршрутах Нижний Тагил — Уралец, Нижний Тагил — Висим и Нижний Тагил — Висимо-Уткинск.

Посадка пассажиров (фото неизв. авт., 1978 г. / фрагмент ориг. изображения) (http://tagil-press.ru/wp-content/gallery) В вагончике «кукушки» (фото неизв. авт., 1978 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://uraloved.ru/images/mesta/sv-obl/visim/v-utk-doroga-6.jpg) Пассажирский поезд на Висимо-Уткинской узкоколейке (фото неизв. авт., 1988 г. / фрагмент ориг. изображения) (http://tagil-press.ru/wp-content/gallery)

Даже после перестройки и последующих за ней рыночных реформ Висимо-Уткинская дорога продолжала выживать. Хотя постоянный рост цен на топливо, электроэнергию, чехарда со сменой собственника, спад производства медленно, но верно убивали её, делая всё более убыточной.

В 1995-м дорога отмечала своё столетие, и тогда из уст губернатора Эдуарда Росселя впервые прозвучали клятвенные заверения, что висимская узкоколейка не просто получит поддержку на областном уровне, но и будет включена в состав легендарного «Демидов-парка».



На станции Кедун-Быково (фото Алексея Марова, 1995 г. / фрагмент ориг. изображения)

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Но не прошло и трёх лет, как в 1998-м, несмотря на многочисленные протесты жителей города и Пригородного района, по узкоколейной железной дороге было прекращено движение пассажирских поездов. Пассажирские станции Кедун-Быково, Черноисточинск, Висим, Висимо-Утка были закрыты. На страницах «Тагильского рабочего» появилась обширная статья, в которой объяснялись причины прекращения пассажирских перевозок. Дорога была отдана на перевозку дунитов для нужд НТМК.

Депо станции Кедун-Быково (фото неизв. авт., 1998 / фрагмент ориг. изображения) (https://welcometoural.ru/storage/sOHCXI954Id8Yx1TjDCoPqgdE5HFAsbhO95xhsgH.jpeg) Депо станции Кедун-Быково (фото неизв. авт., 1998 / фрагмент ориг. изображения) (http://tagil-press.ru/wp-content/gallery)

Но в 2006 году НТМК перешёл на доставку дунитов автотранспортом и жизнь на железной дороге замерла. Практически сразу начался разбор путей, разъездов, остановочных пунктов и демонтаж путевого оборудования. Рельсы, платформы, думпкары были порезаны и сданы как лом. Депо в Нижнем Тагиле с несколькими тепловозами и вагонами просуществовало ещё чуть более двух лет. На все вопросы тагильчан о судьбе «кукушки» руководство города, НТМК и ВГОКа, которым некогда принадлежала узкоколейка, отвечало однозначно: дорога являлась частным предприятием, оно стало убыточным и собственник ликвидировал его. Обращения к областным властям тоже ничего не дали: ВУУЖД не являлась историко-техническим памятником, обязать собственника сохранить дорогу не представлялось возможным.

За 12 лет забвения от старинной узкоколейки остались только насыпь да развалины станционных построек и помещений. Иногда по обочинам насыпи встречаются забытые здесь рельсы и шпалы, по которым когда-то бегали «кукушки».

Здание станции Черноисточинский (фото неизв. авт., 2002 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://welcometoural.ru/storage/dRgAsgQWLYWotHOxMoL121qCrbRoVuGXQ0oygKXX.jpeg) Насыпь Висимо-Уткинской дороги (фото Павла Распопова, 2015 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://uraloved.ru/images/mesta/sv-obl/visim/v-utk-doroga-5.jpg) Остатки станции Горбуново ВУУЖД (фото: ojkumena, 2012 г. / фрагмент ориг. изображения) (http://photos.wikimapia.org/p/00/06/32/19/53_big.jpg) Рельс, используемый на Висимо-Уткинской узкоколейке (фото Романа Гайнулина / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора)

Но в сентябре 2021 года к уничтоженной узкоколейке внезапно проснулся интерес.

Выступая на XI Международной Демидовской ассамблее, которая прошла в Нижнем Тагиле 8 октября, член Совета Федерации России, бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель предложил восстановить узкоколейную железную дорогу протяжённостью 67 километров, проложенную в конце XIX века от Нижнего Тагила до посёлка Висимо-Уткинск. По словам Росселя, проект уже поддержали губернатор области Евгений Куйвашев и руководство Свердловской железной дороги. По мнению сенатора, восстановление ВУУЖД способно послужить импульсом для развития туризма в регионе. Нам же остаётся надеяться, что эти предложения воплотятся в жизнь в ближайшее время.

(с) 2021. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»