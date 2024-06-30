Те, кто за кадром. Легендарные фотокорреспонденты и художники «Тагильского рабочего»

Городская газета ХХ века — это не только передовая статья, очерк, заметка, фельетон. Это ещё и оформление выпуска: фотография, рисунок, карикатура. Все, кто в 1950–1980-х годах выписывал «Тагильский рабочий», наверняка помнят прекрасные фотографии и рисунки, придававшие содержанию печатных материалов информативности и живости. А помним ли мы тех, кто рисовал и снимал для газеты? Сегодня мы расскажем о самых известных фотографах и художниках, работавших в «Тагилке».

Анатолий Георгиевич Стариков

А. Г. Стариков (автопортрет / фоторепродукция / фрагмент ориг. изображения, ISBN 5-98485-020-6)

В 1909 году в семье кричного мастера Зотея Ивановича Старикова родился сын. Зотей Иванович был на Нижнетагильском заводе известной личностью. За своё мастерство он был премирован самим Демидовым! Заводчик, узнав, что мастер Стариков любит охоту, не стал выписывать ему премиальные к окладу, а подарил великолепное охотничье ружьё.

Зотей Иванович стал уважаемым человеком в заводском посёлке, поэтому, когда пришло время регистрировать новорождённого сына, он попросил земского делопроизводителя записать сына Георгиевичем, «чтобы звучало поблагороднее». Юный Толя Стариков к заводскому делу интереса не проявлял, зато рано выучился игре на гитаре, мандолине и скрипке. Затем у молодого человека проявился талант исполнителя романсов, а позднее и талант художника. Его рисунки — портреты, пейзажи и карикатуры — нравились друзьям и знакомым, которых у семьи Стариковых было немало.

В редакцию городской газеты Анатолий пришёл в середине 1930-х годов и проработал до самого выхода на пенсию. Коллеги отмечали высокую работоспособность и профессионализм Старикова. В выходные Анатолий Георгиевич обычно отправлялся на охоту, и часто компанию ему составлял редакционный фотограф Николай Бурашников.

Николай Михайлович Бурашников

Н. М. Бурашников (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://old.oblgazeta.ru/media/filer_public_thumbnails/filer_public/2020/03/26/51acc5f8-4e01-447f-aff8-1a8654f9005a-

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Николай Михайлович Бурашников родился в Нижнем Тагиле в семье рабочего старого металлургического завода. В начале 1930-х годов он окончил Свердловское педагогическое училище, после чего преподавал черчение и рисование в школе деревни Конево, затем в Невьянске и Шадринске. С молодых лет увлекался фотографией. В 1938 году пришёл в «Тагильский рабочий» в качестве фотокорреспондента и проработал в газете до 1941 года. С 1941 по 1944 год Николай Бурашников служил фотолаборантом, а затем и фотографом в разведывательном управлении Аэрофотослужбы 6-й воздушной армии. Затем по приказу командования работал фотографом в штабе Войска Польского, а Победу встретил в Берлине.

Николай Бурашников (крайний слева в 1-м ряду) в Берлине 10 мая 1945 г.

(фото Н. Бурашникова / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/529/529cb37136eeb3188850a18d47882b28.jpg)

После демобилизации вернулся в Нижний Тагил и проработал в «Тагильском рабочем» до 1960 года. Особенно ему удавались портреты, однако коллеги по цеху знали его ещё и как мастера постановочной фотографии и пейзажного рисунка. За время своей работы в городской газете, а затем и на НТМК Николай Михайлович собрал уникальный фотоархив, который после его смерти в 1986 году приобрёл Свердловский краеведческий музей.

Александр Данилович Меркушев

А. Д. Меркушев (фоторепродукция / фрагмент ориг. изображения ISBN 5-98485-020-6)

Александр Данилович Меркушев родился 29 апреля 1925 года в Казахстане. В молодости увлёкся фотографией. С 1942 по 1953 год служил в Вооружённых силах Советского Союза, а затем устроился слесарем в колёсопрокатный цех НТМК. Здесь он стал рабкором заводской многотиражки, некоторые его снимки публиковали в «Тагильском рабочем». В 1968-м Александр Меркушев стал одним из трёх первых лауреатов премии им. Григория Быкова. А через год его пригласили работать в редакцию «Тагильского рабочего». Очень скоро редакторы начали поручать Меркушеву самые ответственные задания и он стал основным фотографом «Тагилки». Снимал Александр Данилович много, всегда выбирая для съёмки самые удачные ракурсы. Ему одинаково хорошо удавались фотографии на производственную тематику и с партийных конференций, со строительных площадок и с колхозных полей, со всенародных праздников и спортивных соревнований, портреты передовиков производства. Коллегам нравились его работоспособность, обязательность, ответственность. Журналисты хотели работать только с Меркушевым, зная, что каждый снимок, сделанный им, будет в точности соответствовать материалу. За 1971 год газета опубликовала более двухсот его снимков.

Реконструкция трамвайных путей на пр. Мира (фото А. Меркушева, 1980 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://archivogram.top/gal/324/382/foto_chb_rekonstruktsiya_tramvaynyh_putey_na_ul_mira_u_tsentralynogo_rynka_1

980_g_nizhniy_tagil_fotograf_ad_merkushev-24-38111877.jpg)

В редакции «Тагильского рабочего» Александр Меркушев проработал до пенсии. Не расставался Александр Данилович с фотокамерой и вне работы. Он много снимал улицы города, новостройки, объекты соцкультбыта, скверы и парки. Сотни его работ хранятся теперь в запасниках нижнетагильского музея.

Иван Трофимович Коверда

И. Т. Коверда (фото: И. Коверда для альманаха «Тагильский краевед» / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/kraeved/images/tk_03_12.jpg)

Известный в Нижнем Тагиле фотограф, инженер и педагог Иван Трофимович Коверда в штате «Тагильского рабочего» не состоял, но редакция газеты нередко с удовольствием сотрудничала с ним. Иван Трофимович увлекался историей города и знал практически всё о каждом историко-архитектурном памятнике Нижнего Тагила, о каждом старинном здании. Также Иван Коверда снимал цехи и объекты металлургического комбината, городские праздники и события, природу Тагила.

Территория завода им. Куйбышева (фото: И. Коверда, 1987 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://archivogram.top/gal/329/722/foto_territoriya_zavoda_im_ww_kuybysheva_nizhnetagilyskogo_metallurgicheskogo_

kombinata_im_wi_lenina_ntmk__zdanie_razlivochnoy_mashiny_pered-19-38850745.jpg)

Сотрудничество с «Тагилкой» не ограничивалось только фотографией. Иван Трофимович писал заметки и статьи об истории города, о современной жизни Нижнего Тагила, о его людях.

Алексей Николаевич Кирпиков

А. Н. Кирпиков (фоторепродукция / фрагмент ориг. изображения ISBN 5-98485-020-6)

Сын челябинских дворян Алексей Кирпиков вырос в Шанхае, куда его семья уехала во время Гражданской войны. В юном возрасте учился у китайских мастеров каллиграфии и рисунку тушью, учился живописи у русского художника-эмигранта. После окончания Второй мировой войны отношение китайских властей к русским изменилось не в лучшую сторону и эмигранты потянулись из Китая кто в Австралию, кто в Соединённые Штаты. Кирпиковы в начале 1950-х уехали в Советский Союз. Год прожили в фильтрационном лагере в Находке, а когда стало известно, что в Москву, республиканские и областные центры путь им пока заказан, выбрали местом проживания Нижний Тагил. Здесь Алексей Николаевич поступил в художественное училище, окончил его и через некоторое время оказался в редакции «Тагильского рабочего». В его обязанности входило оформление газетных материалов рисунками и ретуширование фотографий. Тагильчане постарше наверняка помнят острые карикатуры, которыми в газете были иллюстрированы фельетоны и сатирические заметки, а также рубрику «Горячий цех», в которой критиковались бюрократы, жулики, бракоделы и другие «мешающие уверенной поступи советского человека на пути к коммунизму». Всё это рождалось в маленьком кабинете Алексея Кирпикова. Коллеги говорили, что он всегда работал: если не рисовал, то ретушировал, а в свободную минуту делал дружеские шаржи на друзей, знакомых и просто на известных людей — артистов, писателей, поэтов, спортсменов. Любил играть в бильярд и настольный теннис.

А. Н. Кирпиков. Сборная «Тагильского рабочего», 1976 г.

(​​фоторепродукция / фрагмент ориг. изображения, ISBN 5-98485-020-6)

Вне редакции Алексей Кирпиков иллюстрировал книги, изготавливал эскизы сувенирной продукции. В частности, он иллюстрировал пособие для дошкольников «Речецветик», эта книга представляла нашу страну на международной книжной ярмарке в Лейпциге. В 1970-х Алексей Николаевич переехал в Свердловск, где начал работать в уральском филиале «Внешторгиздата».

Анатолий Витальевич Горьков

А. В. Горьков (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://old.tagilka.ru/upload/medialibrary/278/27864899f7c6c788f0858b74154a17c2.JPG)

Легендарный фотокорреспондент «Тагилки» Анатолий Витальевич Горьков родился в 1935 году в Тюменской области. Он рано лишился родителей: отец погиб на войне, а в 1947-м умерла мама. Мальчик воспитывался у родственников, затем в детском доме. В 1950-м волею случая он оказался в Нижней Баранче, где поступил в ремесленное училище и пошёл работать электриком на электромеханический завод «Вольта». Тогда же молодой человек увлёкся фотографией, да так сильно, что на свою первую получку купил фотоаппарат «Зоркий», фотоплёнку и начал снимать. После службы в армии Анатолий поехал в Нижний Тагил, где три года проработал на коксохимическом производстве НТМК. Тогда же впервые попробовал себя в качестве рабочего корреспондента: написал заметку для «Тагильского рабочего», приложил к ней пару фотографий, сделанных им самим, и отнёс весь материал в редакцию. Фотографии в редакции понравились, и Анатолию стали давать задания как фотокорреспонденту, а в 1962 году приняли в штат. В 1969-м его снимок «Флаг над домной» одержал победу во всесоюзном конкурсе газеты «Известия». Горькова пригласили в Москву. Анатолий Витальевич съездил в столицу, постажировался в «Известиях», но вернулся домой, оставшись верен «Тагилке».

Ф. В. Шарунова на встрече со студентами НТГПИ (фото А. В. Горькова / фрагмент ориг. изображения)

(https://archivogram.top/gal/312/263/fotografiya_sharunova_felisata_wasilyevna_pervaya_v_mire_zhenschina-gornovoy_

pochyotnyy_grazhdanin_goroda_nizhniy_tagil_sredi_studentov_fizi-28-36445832.jpg)

Впрочем, сотрудничество с центральными газетами продолжалось. Фотографии Горькова публиковали «Правда», «Труд», «Советская Россия». Ещё трижды его работы побеждали на всесоюзных фотоконкурсах, специальными дипломами были отмечены его репортажи с хоккейных турниров на призы газеты «Известия».

Полвека проработал Анатолий Витальевич в «Тагильском рабочем». За это время он снял сотни городских, областных и республиканских событий, опубликовал в газетах множество фотографий. Он иллюстрировал практически все книги, вышедшие в Нижнем Тагиле в период с 1970 по 2000 год, его приглашали снимать все важнейшие события в жизни города, его фотоархив насчитывает тысячи фотографий и негативов. А подпись «фото Анатолия Горькова» давно стала своеобразным знаком качества.

А. В. Горьков (фоторепродукция / фрагмент ориг. изображения, ISBN 5-98485-020-6)





© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»

По материалам:

— «След на земле» № 8, сборник очерков, изд. «Медиа-принт», 2006, ISBN 5-98485-020-6.