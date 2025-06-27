Находящийся под надзором тагильчанин лишился свободы из-за желания устроить личную жизнь

26 июня Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал местного жителя виновным по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений).

Несмотря на смягчение уголовного законодательства, под контролем государства остаются лица, вышедшие из мест лишения свободы и находящиеся под административным надзором. Это означает, что органы внутренних дел следят за соблюдением временных ограничений свободы передвижения и выполнением определённых обязательств. Административный надзор не является наказанием, а служит мерой предупреждения для защиты общества от потенциальных угроз. Однако бывшие осуждённые воспринимают такое внимание государства не всегда положительно.

При установлении надзора тагильчанину было запрещено покидать дом с 23:00 до 6:00. Эти ограничения, хотя и сужают свободу, необходимы для обеспечения общественного порядка. Однако осуждённый, проигнорировав запреты, с февраля 2025 года жил по другому адресу у своей сожительницы и скрывался от полиции, пока не был задержан 4 апреля 2025 года.

«Суд установил, что к моменту рассмотрения дела в отношении мужчины были вынесены приговоры по другим уголовным делам также за нарушение административного надзора и мелкие хищения. Кроме того, суд принял во внимание, что длительность периода допущенного нарушения свидетельствует о целенаправленном уклонении от административного надзора, а личная жизнь не может быть оправданием для игнорирования требований закона, особенно в отношении находящихся под административным надзором лиц», — сообщили в пресс-службе Тагилстроевского районного суда.

В итоге суд назначил тагильчанину наказание в виде 1 года и 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.