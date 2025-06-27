Союз промышленности и образования: целевая подготовка и программы с промышленными партнёрами в ЮУрГУ

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) активно развивает целевое обучение, позволяющее студентам получать образование за счёт федерального бюджета по договорам с предприятиями региона и гарантировать трудоустройство после выпуска. В 2025 году в университете выделено 487 целевых мест, 241 из которых закреплено за крупными машиностроительными и энергетическими компаниями. Подать заявку на целевое обучение можно через платформу «Работа в России» до 25 июля, что открывает прямой путь к работе на ведущих предприятиях.

Целевое обучение охватывает все уровни высшего образования — бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру. Программы сочетают глубокие теоретические знания с практической деятельностью на производстве уже во время учёбы.

На базе Передовой инженерной школы «Сердце Урала» ЮУрГУ реализует образовательные программы, созданные совместно с ведущими индустриальными партнёрами — ООО «Уральский дизель-моторный завод», АО «Автомобильный завод «УРАЛ», ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» и АО «Кургандормаш». Эти программы ориентированы на перспективные направления инженерии: цифровое моделирование, разработку двигателей двойного назначения, создание беспилотных наземных транспортных комплексов и развитие арктической транспортно-логистической системы.

Особое место занимает программа по логистике, разработанная в тесном сотрудничестве с ведущими промышленными и транспортно-логистическими предприятиями региона. Такой подход обеспечивает соответствие учебного процесса актуальным требованиям рынка труда. Выпускники успешно трудоустраиваются в крупнейших компаниях и государственных учреждениях, таких как «ТРАСКО», «Деловые Линии», «Альянс-Авто».

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Если хотите узнать больше о нашем университете, высших школах и институтах, а также о плюсах учёбы, приходите на открытый диалог 7 июля в 12:00 в главный корпус: проспект Ленина, 76.

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Фото: ЮУрГУ