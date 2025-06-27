В Нижнем Тагиле дети, оставленные без присмотра, едва не выпали с балкона четвёртого этажа

Вчера, 26 июня, произошёл инцидент, который мог закончиться трагедией. Двое маленьких детей, возрастом всего 3 и 4 лет, едва не выпали с балкона четвёртого этажа жилого дома на улице Черных, 31, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Малыши решили поиграть на балконе: сначала они скидывали вниз игрушки, а затем и сами начали высовываться через перила. Очевидцы заметили, как дети высунулись наружу, и, опасаясь за их жизнь, сразу же вызвали спасателей.

Прибывшие на место спасатели МБУ «Центр защиты населения» быстро установили лестницу и, поднявшись на четвёртый этаж, проникли в квартиру. Детей удалось спасти и предотвратить возможную трагедию.

«На месте уже были сотрудники органов внутренних дел, в том числе и ПДН. Мы звонили, стучали — никто не открыл. Было предположение, что дети без присмотра взрослых, поэтому было принято решение развернуть лестницу. Мать спала, когда спасатель проник внутрь и открыл дверь сотрудникам полиции», — рассказал АН «Между строк» директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Копёркин.