«Муниципалитету нужен реально независимый управленец, действующий исключительно в интересах местных жителей». Кандидаты на пост главы МО Горноуральский выступили перед жителями муниципалитета (ВИДЕО)

Накануне, 24 июня, в администрации муниципального округа Горноуральский (МОГ — бывший Горноуральский городской округ) перед конкурсной комиссией и жителями выступили кандидаты на пост главы МОГ со своими программами развития. После выступления каждый из пяти кандидатов ответил на вопросы слушателей. Далее комиссия провела с ними закрытое собеседование.

Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность главы МОГ состоялся после того, как бывшему главе Муниципального округа Горноуральский Дмитрию Летникову назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за преступление коррупционной направленности. Приговор вступил в законную силу. Исполняющим полномочия главы МОГ назначен Александр Гудач.

Первым выступил директор автомойки Фёдор Трачук, ранее уже претендовавший на пост мэра Нижнего Тагила. Одной из тем его программы стало сохранение молодёжи в сёлах. В качестве решения он предложил ввести курсы по фермерству и предпринимательству в 10–11 классах сельских школ, а также создать агроклассы. Ещё он подчеркнул необходимость поддержки семейного фермерства, развития малых хозяйств и строительства молокозаводов и мясокомбинатов, принимающих продукцию от населения.

В сфере здравоохранения он считает важным открытие больниц и станций скорой помощи в логистически удобных сельских населённых пунктах, а также повышение качества сельской медицины до уровня городской.

«Сейчас школьное образование готовит нашу, безусловно, талантливую молодёжь к поступлению в вузы соседних муниципалитетов, как правило, городского типа. В результате эти города затягивают наших детей на свои предприятия и в жизнь в этих городах. Существующая база знаний вчерашнего школьника склоняет его к жизни и развитию на городских территориях, в ущерб сельским территориям. Наличие же у выпускника среднеобразовательной школы желания, знаний и бизнес-плана в области фермерства укрепит местные домовладения как источник капитала. Уверен, многие дети втянут в фермерство своих родителей. Бизнес станет семейным», — считает Фёдор Трачук.

Программа также включает создание независимых общественных организаций для сдерживания проявлений коррупции и хамского отношения к жителям. Кроме того, он рассказал об идее создания фонда «МОГём» для активных и неравнодушных граждан, готовых участвовать в развитии округа.

«Участники фонда смогут выделять себя среди жителей других муниципалитетов как МОГЁМовские. Уверен, что данное движение вобрало в себя лучшее и будет нести реальную пользу жителям и окружающим. Подводя итог, хочу сказать: чем выше благосостояние граждан, тем лучше мы себя чувствуем, тем выше наша самооценка, а чем выше наша самооценка, тем выше наши цели и тем больше мы сможем достичь», — сказал Фёдор Трачук.

Фёдор Трачук

Вторым выступил заместитель главы администрации МОГ Никита Попов. Цель его предвыборной программы — формирование благоприятных и комфортных условий для социально-экономического развития территории, способствующих повышению уровня и качества жизни населения. Основной задачей он назвал обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

В его программе уделяется внимание развитию устойчивой интернет-связи в малых населённых пунктах, планируется улучшение транспортной доступности, создание детской школы искусств в селе Петрокаменское, проектирование физкультурно-оздоровительных комплексов в селе Николо-Павловское и посёлке городского типа Горноуральский, а также открытие тренажёрного зала в селе Покровское. Кроме того, в программе предусмотрены инициативы в сфере туризма, ЖКХ, благоустройства, экологии и экономического сектора.

Один из жителей округа задал выступающему вопрос: возьмёт ли он, став главой МОГ, Александра Гудача в качестве заместителя.

«Александр Леонидович, к слову, патриот до мозга костей. И конечно, такие люди, настоящие патриоты Родины, безусловно, нужны в нашем округе», — ответил на вопрос Никита Попов.

Никита Попов

Следующим выступил экс-депутат гордумы Нижнего Тагила седьмого созыва Владимир Гаёв. Одной из тем своей программы кандидат назвал привлечение дополнительного финансирования через участие округа в национальных, федеральных и областных программах.

«Понимая, какой у нас бюджет в округе, считаю, что в первую очередь необходимо участие в национальных, федеральных и областных программах для привлечения денежных средств. Появятся деньги — появится финансирование, будут организованы рабочие места и предприятия. Есть возможность восстановить шефскую работу по примеру других, близлежащих регионов, где работают и успешно функционируют сельхозпредприятия. Один из вариантов — это привлечение градообразующего предприятия на территорию, чтобы производить конкретную продукцию, которая будет поступать напрямую нуждающимся, без перевозчиков и посредников. Что касается работы администрации — специалисты работают, администрация округа функционирует. Ничего менять не нужно. Главное, чтобы глава понимал, что он работает для людей, а не люди — для него. Когда есть такое понимание, работать легче. И тогда появляется поддержка. И в первую очередь — это общение с людьми, понимание их проблем и решение этих проблем. Я считаю, что любая проблема решаема, если есть желание», — заявил Владимир Гаёв.

Владимир Гаёв

Исполняющий полномочия главы МОГ Александр Гудач обозначил ключевые направления своей деятельности. В числе приоритетов — создание современной образовательной среды в учреждениях образования округа, развитие системы патриотического воспитания, а также инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. Ещё он намерен уделить внимание повышению доступности и качества первичной медико-санитарной помощи, продолжению модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и улучшению условий проживания населения. Также в его планах — повышение экономического потенциала округа и формирование более эффективной системы местного самоуправления, базирующейся на принципах партнёрства власти и общества.

«Работая несколько лет в должности первого заместителя главы администрации, я на сегодняшний день чётко понимаю актуальные проблемы жизнеобеспечения округа, возможные пути их решения, сильные и слабые стороны округа. В своей программе я обозначил цели, выполнение которых позволит решить ряд проблем в округе и повысить качество жизни жителей», — сказал Александр Гудач.

Александр Гудач

Заместитель главы администрации – руководитель аппарата администрации МОГ Андрей Паньшин начал своё выступление с того, что «молодёжь — это будущее нашей страны, и наше завтра напрямую зависит от того, как мы сегодня позаботимся о подрастающем поколении, его здоровье и образовании».

Он планирует развивать массовый спорт и здоровый образ жизни, обеспечивать квалифицированную медпомощь по месту жительства, создавать новые рабочие места для молодёжи и молодых специалистов. Также он намерен развивать жилищное строительство, инфраструктуру и вовлекать молодёжь в решение местных проблем. Ещё уделять внимание решению проблем молодых и многодетных семей, старшего поколения через участие в федеральных и областных программах, направленных на улучшение условий проживания населения.

Андрей Паньшин

После выступления Владимир Гаёв рассказал АН «Между строк», почему он решил выдвинуть свою кандидатуру на должность главы муниципального округа Горноуральский.

«В 2024 году вернулся с СВО, был в “Барсе-21”. Хотел участвовать в программе “Время героев”, обратился к полпреду президента в УрФО Артёму Жоге, и моё обращение отправили в департамент по труду Свердловской области. Позже мне предложили попробовать себя на должности главы, я согласился. Сейчас работаю в пожарной охране посёлка Уралец, тушу пожары. Проблем много, и их надо решать. Администрация есть, специалисты есть, но решения принимает глава и дума. Если будет налажена связь с людьми, понимание их проблем и желание их решать — всё получится. Я понимаю, что бюджет небольшой, но посмотрите на Камышлов — там работают сельхозпредприятия, выращивают картошку, капусту. У нас упор на лесное хозяйство, но нужно развивать и другие направления, чтобы создавать рабочие места. Тогда местные жители останутся здесь, а не только дачники будут приезжать летом. Желание работать есть, тем более у меня есть определённый опыт. Проблемы у нас реальные, я живу здесь и вижу их», — сказал Владимир Гаёв.

Также о причинах своего решения баллотироваться на пост главы МОГ АН «Между строк» рассказал Фёдор Трачук.

«В Думе МО Горноуральский я появился впервые, когда ко мне обратились местные жители с проблемным вопросом вырубки леса и разработки щебёночного карьера в посёлке Ленёвка. Именно тогда я столкнулся с хамским отношением бывшего главы Дмитрия Летникова, осуждённого за коррупцию, и с бездействием местной администрации и депутатов думы тогда ещё ГГО возглавляемой Владимиром Доможировым, которые действовали или бездействовали в основном в желании угодить узкому кругу лиц, желавших лёгкой сиюминутной наживы, наплевавших на окружающую среду и благополучие здоровья местных жителей. Администрация и дума в своей работе старались всячески угодить бывшему губернатору Евгению Куйвашеву и его команде, считая его своим работодателем. Чиновники не хотели выступать на стороне местных жителей, а точнее, по их словам, ссориться с правительством Свердловской области в лице Министерства природных ресурсов. Пригородный район и его жители — это неотъемлемая часть Нижнего Тагила. Мне, как и всем тагильчанам, небезразлична дальнейшая судьба МО Горноуральский. Считаю, что местное самоуправление должно осуществляться исключительно в интересах и с учётом мнения местного населения. Округу на посту главы больше не нужны куклы и ширмы. Не нужен и Карабас-Барабас, заявивший, упиваясь властью, "Я ваш Путин". Муниципалитету нужен реально независимый управленец, действующий исключительно в интересах местных жителей», — сказал кандидат.

Своим мнением по поводу выборов поделился общественник-эколог и экс-кандидат на пост главы МОГ Рамиль Хакимов.

«Из 20 депутатов 12 являются подчинёнными Александра Гудача. Как они могут проголосовать против него? Поэтому в конце выступления кандидатов я поднял вопрос о тайном голосовании — это даст хотя бы какой-то шанс избежать прямого давления на депутатов. Возможно, таким образом у них появится возможность проголосовать, как говорится, по совести», — сказал АН «Между строк» Рамиль Хакимов.

Рамиль Хакимов

Кто станет новым главой МОГ, решат депутаты 3 июля. К голосованию допущены все пять кандидатов.