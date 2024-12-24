Александр Гудач назначен исполняющим полномочия главы ГГО вместо Дмитрия Летникова

Первый заместитель главы администрации Горноуральского городского округа Александр Гудач назначен исполняющим обязанности главы ГГО. Это решение было принято сегодня, 24 декабря, после того, как действующий глава Дмитрий Летников был осуждён за растрату.

Напомним, в ноябре 2022 года Александр Гудач, ранее служивший в ОМОН, отправился в зону СВО добровольцем. Чиновник уехал в составе добровольческой группы для охраны внутреннего порядка на присоединённых территориях. Сколько Гудач пробыл на СВО, не уточняется, но уже 17 февраля 2023 года Гудач принимал участие в торжественных мероприятиях, посвящённых открытию «Года Героев России» в Горноуральском городском округе в статусе «участника специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, координатора патриотического движения в ГГО». В начале 2024 года Александр Гудач был награждён медалью «За храбрость» II степени.