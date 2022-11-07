Первый замглавы Горноуральского городского округа Александр Гудач уехал в зону СВО

Первый замглавы Горноуральского городского округа Александр Гудач отправился в зону СВО добровольцем. Об этом АН «Между строк» рассказал сам чиновник.

Комментировать подробности своего отъезда Александр Гудач не стал. Отметим, что ранее первый замглавы ГГО служил в ОМОНе. В администрации Горноуральского округа на момент публикации не уточнили, кто будет занимать пост первого заместителя главы во время отсутствия Александра Гудача.

Портал TagilCity.ru со ссылкой на собственные источники уточняет, что Гудач уехал в составе добровольческой группы для охраны внутреннего порядка на присоединённых территориях.