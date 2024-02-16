Замглавы ГГО Александр Гудач получил медаль «За храбрость» II степени 

Первый заместитель главы администрации Горноуральского городского округа Александр Гудач награждён медалью «За храбрость» II степени. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил руководитель ГГО Дмитрий Летников. Уточняется, что государственную награду Гудачу вручил военный комиссар Нижнего Тагила и Пригородного района Свердловской области Павел Мерзляков.

Напомним, в начале ноября 2022 года стало известно, что Александр Гудач отправился добровольцем в зону СВО. По данным СМИ, чиновник уехал в составе добровольческой группы для охраны внутреннего порядка на присоединённых территориях. Сколько чиновник пробыл на СВО, не уточняется, но уже 17 февраля 2023 года Гудач принимал участие в торжественных мероприятиях, посвящённых открытию «Года Героев России» в Горноуральском городском округе в статусе «участника специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, координатора патриотического движения в ГГО».

Отметим, что ранее первый замглавы ГГО служил в ОМОН.

Медаль «За храбрость» — государственная награда Российской Федерации. Учреждена Указом президента Российской Федерации от 23 марта 2023 года № 185 «О некоторых вопросах совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации». Медалью награждаются граждане Российской Федерации «за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности». Предусмотрено награждение медалью иностранных граждан и лиц без гражданства. Допускается посмертное награждение медалью.