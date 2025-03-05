Глава ГГО Дмитрий Летников останется за решёткой

Главе Муниципального округа Горноуральский Дмитрию Летникову не удалось обжаловать решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила, который в декабре признал его виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения). Апелляционную жалобу Свердловский областной суд рассмотрел сегодня, 5 марта.

«Как установил суд, в 2020 и 2022 годах Летников трижды свозил свою супругу в санатории Крыма, Челябинской области и Башкирии за счёт бюджета городского округа, зная, что согласно Уставу городского округа, санаторно-курортное лечение за счёт средств местного бюджета гарантировано только главе округа и не распространяется на членов его семьи. Также за счёт бюджета оплачивался проезд к месту лечения и обратно для Летникова и супруги. Всего главой похищено денежных средств муниципалитета на общую сумму 142 168 рублей», — сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

По совокупности преступлений Дмитрию Летникову назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также он лишён права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 3 года.

Свердловский областной суд, рассмотрев доводы осуждённого и его адвоката, оставил без изменений приговор Ленинского районного суда Нижнего Тагила. Приговор вступил в законную силу.

Исполняющим полномочия главы МОГ вместо Дмитрия Летникова назначен Александр Гудач.