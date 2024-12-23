Главу Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова осудили на 3 года колонии

Сегодня, 23 декабря, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова, обвиняемого в присвоении и растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). В итоге суд признал Летникова виновным, и назначил ему наказание в виде 3 лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

В ходе предыдущего заседания прокуратура запросила для Летникова 4 года лишения свободы. Уголовное дело против главы ГГО было возбуждено Следственным комитетом. Слушания по делу Летникова начались ещё 25 октября. Важно отметить, что процесс неоднократно переносился — заседания не состоялись 5 и 30 июля, а также 11 сентября из-за болезней участников процесса.

Согласно версии следствия, Летников неоднократно использовал бюджетные средства для поездок с супругой в санатории, включая использование служебного автомобиля Mitsubishi Outlander. Дмитрий Летников просил суд вынести оправдательный приговор. Он ответил на вопросы своего адвоката, но отвечать на вопросы гособвинителя отказался, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. Как сообщало ИА «Все новости», при даче показаний глава ГГО подтвердил, что трижды ездил в санатории за бюджетные деньги вместе с супругой, но последнюю поездку в Янгантау в новогодние праздники 2022-2023 годов планировал оплатить сам. При этом деньги, заложенные в бюджете округа на санаторно-курортное лечение главы округа, Летников счёл «формой социальной материальной помощи».

Также на одном из предыдущих заседаний адвокат подсудимого поднимал вопрос о закрытии слушания для представителей СМИ, однако суд решил разрешить журналистам присутствовать, за исключением тех моментов, когда будет озвучена личная информация подсудимого.

Напомним, что дело было передано новому судье Виктору Энграфу. Он был назначен на эту должность Указом Президента РФ от 31 марта 2023 года. Виктор Энграф имеет опыт рассмотрения дел высокой общественной значимости. Например, ранее он отказал в удовлетворении ходатайства следователя о заключении под стражу сотрудников компании «ГАЗЭКС», которых обвинили в причастности к трагическим событиям, связанным со взрывом в пятиэтажном доме на Сибирской, 81, где погибли люди. Вместо этого судья решил отправить газовщиков под домашний арест.