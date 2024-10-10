Глава ГГО Дмитрий Летников вновь не явился в суд из-за болезни

Сегодня, 10 октября, рассмотрение уголовного дела главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова было отложено на 25 октября из-за болезни подсудимого. Это уже четвертая попытка провести судебное заседание.

Уголовное дело в отношении Летникова было возбуждено Следственным комитетом по статье о присвоении и растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, глава ГГО в октябре 2022 года подписал договор купли-продажи с АО Санаторий «Янган-Тау» и использовал бюджетные средства для приобретения путёвок для себя и своей жены на общую сумму 134 860 рублей. Всего в деле три аналогичных эпизода.

Дело было передано новому судье Виктору Энграфу, который назначил повторную дату рассмотрения дела после получения информации о том, что обвиняемый находится на амбулаторном лечении с 1 октября по 4 октября. Сегодня адвокат обвиняемого заявил, что приём назначен на 10 октября в связи, с чем Летников не может присутствовать на текущем заседании. Также он отметил, что сроки его выписки пока неизвестны.

«В связи с поступившими сведениями из медицинского учреждения о невозможности участия подсудимого в судебном заседании ходатайство адвоката Ермакова удовлетворить, отложить рассмотрение настоящего уголовного дела, направить повторный запрос в медицинское учреждение о периоде предполагаемого лечения, о его возможности участия в судебном заседании», — озвучил в ходе заседания решение судья Виктор Энграф.

Судебное заседание по уголовному делу главы ГГО переносится уже не в первый раз. 5 июля заседание не состоялось из-за болезни судьи, 30 июля — из-за болезни адвоката главы ГГО, 11 сентября — из-за болезни предыдущего судьи Дениса Абашева.

На прошлом заседании адвокат Летникова обратился к суду с просьбой закрыть слушание для представителей СМИ, однако суд разрешил журналистам присутствовать на процессе, за исключением моментов, когда будет озвучена личная информация подсудимого.

Напомним, что дело было передано новому судье Виктору Энграфу. Он был назначен на эту должность Указом Президента РФ от 31 марта 2023 года. Виктор Энграф имеет опыт рассмотрения дел высокой общественной значимости. Например, ранее он отказал в удовлетворении ходатайства следователя о заключении под стражу сотрудников компании «ГАЗЭКС», которых обвинили в причастности к трагическим событиям, связанным со взрывом в пятиэтажном доме на Сибирской, 81, где погибли люди. Вместо этого судья решил отправить газовщиков под домашний арест.