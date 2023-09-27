В СК подтвердили факт возбуждения уголовного дела против главы ГГО Дмитрия Летникова

В Следственном комитете РФ по Свердловской области подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова. Информацию об этом на своей странице во «ВКонтакте» разместил общественник-эколог и экс-кандидат на пост главы ГГО Рамиль Хакимов, приложив официальный ответ представителей ведомства на запрос активиста.

Как следует из документа, уголовное дело в отношении Летникова в СК возбудили 11 сентября 2023 года по статье о присвоении и растрате с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ). Отмечается, что расследованием занимаются правоохранители из следственного отдела по Пригородному району региона, при этом ход и результаты проверки взяты на контроль в СУ СК по Свердловской области.

Примечательно, что сам Рамиль Хакимов, как следует из ответа представителя СК, будет допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, поскольку доводы его обращений «заслуживают пристального внимания». Как пояснил общественник журналисту АН «Между строк», он не знает, зачем следствие будет брать у него показания.



Фото: Рамиль Хакимов



Напомним, 19 сентября Рамиль Хакимов обратился с письменным обращением в думу ГГО с предложением рассмотреть вопрос об отставке главы муниципалитета Дмитрия Летникова в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. По мнению Хакимова, депутаты сами должны были инициировать процедуру, однако не сделали этого. Более того, ранее поднять вопрос о прекращении полномочий Летникова как главы ГГО от депутатов потребовали в прокуратуре Пригородного района, однако и тогда народные избранники отказались от этой идеи.

В ходе проверок было установлено, что Дмитрий Летников 19 октября 2022 года подписал договор купли-продажи с АО Санаторий «Янган-Тау» в Башкортостане. 26 октября того же года чиновник, используя бюджетные средства, приобрёл для себя и своей жены путёвки на сумму 134 860 рублей. Кроме того, во время следствия было обнаружено, что для поездки в санаторий и обратно использовался служебный автомобиль Mitsubishi Outlander. Разрешение на пользование авто глава ГГО выдал себе сам.