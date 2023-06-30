Дума Горноуральского городского округа не отстранила его главу Летникова от должности, несмотря на требование прокуратуры 

Несмотря на требование прокуратуры Пригородного района рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова, дума ГГО, на вчерашнем заседании, эту инициативу не поддержала.

Прокуратура направила в думу «Представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции» от 15 мая 2023 года за номером 02-02-2023 (есть в распоряжении редакции). Летникову вменяется нарушение по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата в крупном размере) и ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность).

В ходе проверок было установлено, что Дмитрий Летников 19 октября 2022 года подписал договор купли-продажи с АО Санаторий «Янган-Тау». 26 октября того же года, используя бюджетные средства, приобрёл для себя и своей жены путёвки на сумму 134 860 рублей.

Кроме того, во время следствия было обнаружено, что для поездки в санаторий и обратно использовался служебный автомобиль Mitsubishi Outlander. Разрешение на пользование авто глава ГГО выдал себе сам.

Несмотря на показания главы Горноуральского городского округа о том, что средства были взяты во временное пользование — возвращены в бюджет ГГО они были только с началом расследования 25 января, спустя три месяца после покупки путёвок.

При этом Дмитрий Летников и дума ГГО утвердили положение, в котором разрешают ему пользоваться служебным транспортом в личных целях, что является нарушением п.5 ч.3 ст.12.1 Федерального закона №273-ФЗ, запрещающего использование использование информации, технологий, имущества в неслужебных целях.

«Запрещается использование служебных автомобилей в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, за исключением доставки главы Горноуральского городского округа к месту прохождения санаторно-курортного лечения и обратно», — сказано в положении от 27 апреля.