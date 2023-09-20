Известный общественник обратился в думу ГГО с предложением отстранить его главу Летникова от должности из-за уголовного дела

Общественник-эколог и экс-кандидат на пост главы Горноуральского городского округа Рамиль Хакимов обратился с письменным обращением в думу ГГО с предложением рассмотреть вопрос об отставке главы муниципалитета Дмитрия Летникова в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Обращение было принято секретариатом накануне, 19 сентября.

«Обратился в думу Горноуральского городского округа с предложением рассмотреть вопрос об удалении в отставку главы ГГО Летникова Д. Г. в связи с возбуждением в его отношении уголовного дела. По идее, по закону и по праву, которые им делегировали избиратели ГГО, депутаты сами должны были поставить этот вопрос на чрезвычайном внеочередном заседании думы. Тем более по решению "Единой России" и утверждённому ими закону именно депутаты голосуют за кандидатуру главы ГГО. Я понимаю, депутаты работают на общественных началах, кроме председателя думы ГГО Доможирова, и могут сказать и говорят, что им некогда вникать в подробности местного самоуправления и исполнения бюджета. Но именно вы утверждаете состав контрольного органа для мониторинга текущего исполнения финансов муниципальных учреждений и организаций. У вас есть полномочия по контролю за деятельностью должностных лиц ГГО», — считает Хакимов.

По его мнению, депутаты не должны ждать решения суда по Летникову и предпринять меры уже сейчас.

Напомним, глава ГГО Дмитрий Летников стал фигурантом уголовного дела. Статья, по которой оно возбуждено, не называется. Однако в анонимных Telegram-каналах пишут, что, возможно, дело заведено по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). На данный момент его членство в «Единой России» приостановлено.

Ранее прокуратура направила в думу ГГО представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Летникову вменяется нарушение части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата в крупном размере) и части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность).

Депутаты думы ГГО рассмотрели представление прокуратуры и отметили, что правонарушение совершено впервые и неправильно за это сразу лишать полномочий. Большинство депутатов отказались инициировать вопрос о снятии полномочий с Дмитрия Летникова. Тогда на заседании ему порекомендовали пройти курсы повышения квалификации в сфере противодействия коррупции.