Суд над главой ГГО Дмитрием Летниковым перенесли из-за болезни адвоката 

Сегодня, 30 июля, судебное заседание по уголовному делу главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова было перенесено. Об этом журналисту АН «Между строк» сообщили в суде.

Перед процессом Дмитрий Летников находился в коридоре. Однако за несколько минут до начала заседания секретарь судьи объявил, что слушание переносится, поскольку адвокат главы ГГО Дмитрий Ермаков заболел. Дата и время следующего заседания пока неизвестны.

Согласно информации из открытых источников, правозащитник является членом Челябинской гильдии адвокатов и занимается практикой в Снежинске. Представителем потерпевшей стороны на сайте суда указан подчинённый Летникова начальник отдела правового обеспечения администрации ГГО Александр Яговкин.

Напомним, уголовное дело в отношении Летникова было возбуждено Следственным комитетом. По версии следствия, Дмитрий Летников в октябре 2022 года подписал договор купли-продажи с АО Санаторий «Янган-Тау». 26 октября того же года, используя бюджетные средства, приобрёл для себя и своей жены путёвки на сумму 134 860 рублей. Всего в уголовном деле три аналогичных эпизода.