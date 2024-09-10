Суд над главой ГГО Дмитрием Летниковым снова перенесли

Судебное заседание по уголовному делу главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова, которое должно было состояться завтра, 11 сентября, вновь перенесено. Об этом журналисту АН «Между строк» сообщили в Ленинском суде Нижнего Тагила.

Уточняется, что заседание было отменено из-за болезни судьи Дениса Абашева. Дата и время следующего слушания пока неизвестны.

Напомним, судебное заседание по уголовному делу главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова переносится уже не в первый раз. 5 июля заседание не состоялось из-за болезни судьи, 30 июля — из-за болезни адвоката главы ГГО.

Уголовное дело в отношении Летникова было возбуждено Следственным комитетом. По версии следствия, Дмитрий Летников в октябре 2022 года подписал договор купли-продажи с АО Санаторий «Янган-Тау». 26 октября того же года, используя бюджетные средства, приобрёл для себя и своей жены путёвки на сумму 134 860 рублей. Всего в уголовном деле три аналогичных эпизода.