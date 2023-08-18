Ещё одним кандидатом на пост главы Нижнего Тагила может стать директор автомойки

Ещё одним кандидатом на пост главы Нижнего Тагила может стать 35-летний местный житель Фёдор Трачук. Мужчина с начала недели собирает документы для конкурсной комиссии. Известно, что Фёдор в 2010 году окончил Уральский институт экономики, управления и права. Последние 10 лет он работает управляющим на автомойке самообслуживания. В 2022 году Трачук баллотировался в депутаты городской думы Нижнего Тагила, но не набрал необходимого количества голосов.

«Я много пытаюсь сделать для Нижнего Тагила, обращаясь в администрацию города и к мэру лично. Столкнулся с бездействиями и отписками постоянными. Я лично ничего против Владислава Юрьевича не имею, но мне не нравится, как выстроена работа. Жители Нижнего Тагила хотят видеть мэром коренного тагильчанина, и в этом у меня есть преимущество», — рассказал Фёдор АН «Между строк».

После сдачи документов в комиссию мужчина планирует встретиться лично со всеми депутатами городской думы и узнать, с какими проблемами им приходится сталкиваться.

«Сейчас так сложилось, что дума подчиняется мэру города, но по закону всё должно быть наоборот. Городская дума должна решать вопросы и передавать решения мэру. А у нас вся власть города сосредоточена на одном человеке, это неправильно», — утверждает Трачук.

Напомним, в понедельник, 14 августа, стартовал приём документов от кандидатов, он продлится до 25 августа. Конкурс пройдёт в несколько этапов. Каждый гражданин старше 21 года может заявить свою кандидатуру на пост главы города. Всех участников проанализируют на соответствие требованиям, с каждым проведут собеседование. Голосование депутатов состоится 12 октября.

Пока известно о двух кандидатах, которые уже подали документы в конкурсную комиссию. Это действующий глава города Владислав Пинаев и управленец из Новоуральска Никита Ванаев.