На пост мэра Нижнего Тагила претендует управленец из Новоуральска

Первым кандидатом, подавшим документы на конкурс на пост главы Нижнего Тагила, стал 37-летний генеральный директор ООО «Инвестжилстрой» (компания полностью принадлежит администрации Новоуральского городского округа. — Прим. ред.) Никита Ванаев. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе Нижнетагильской городской думы.

Известно, что Ванаев в 2010 году окончил Уральскую академию государственной службы, является бывшим сотрудником Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области (начальник отдела водных ресурсов с 2018 года), ООО «Инвестжилстрой» возглавил в начале 2022 года. В этом же году баллотировался как самовыдвиженец в депутаты городской думы Новоуральска, но не набрал необходимого количества голосов.

Как написано на официальной странице ООО «Инвестжилстой» во «ВКонтакте», организация занимается инвестированием в строительство «демократичного городского жилья» в Новоуральске, а также предоставлением ипотечных займов и осуществляет функции заказчика-застройщика.

А сегодня документы в комиссию аппарата Нижнетагильской городской думы подал действующий мэр Владислав Пинаев.

Напомним, приём документов от кандидатов стартовал накануне, 14 августа. Он продлится две недели и завершится 25 августа. Конкурс будет проходить в несколько этапов. Подать документы может любой желающий старше 21 года. Кандидатов проверят на соответствие требованиям положения о порядке конкурса, проведут с ними собеседование и вынесут список претендентов на голосование депутатов 12 октября. Конкурс состоится, если будет заявлено не менее двух кандидатов.

Основные требования к кандидату на должность мэра: высшее образование, профессиональные знания и навыки в сфере государственного и муниципального управления.

В состав конкурсной комиссии, которая будет проводить отбор, вошли председатель Нижнетагильской гордумы Вадим Раудштейн, председатель постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Дмитрий Скоропупов, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству и ЖКХ Денис Корякин, председатель Совета ветеранов органов власти города и председатель Общественной палаты города Нина Титова. Ещё четыре кандидатуры в состав конкурсной комиссии, согласно регламенту, предложит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.