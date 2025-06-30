Запрет на прокат безнравственных фильмов, вывески только на русском, контроль ФСБ за научной деятельностью. Топ законов и законопроектов за прошедшую неделю по версии АН «Между строк»

2025 год насыщен изменениями во всех сферах законодательства РФ. Мы подготовили топ-5 законопроектов и законов за прошедшую неделю по версии АН «Между строк».

Запрет выдавать прокатное удостоверение фильмам, противоречащим российским традиционным духовным ценностям

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на получение прокатного удостоверения фильмам. Основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения может стать наличие в фильме материалов, отрицающих или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Владельцы онлайн-кинотеатров также будут обязаны соблюдать требование о недопустимости распространения фильмов без прокатного удостоверения.

Кроме того, Министерство культуры РФ сможет вносить изменения в уже выданные прокатные удостоверения — например, для уточнения возрастных ограничений.

Расширен перечень оснований для лишения гражданства РФ

В Госдуму поступил законопроект о расширении перечня оснований для лишения гражданства РФ. В этот перечень вошли:

— совершение насильственных действий сексуального характера (ч. 3-5 ст. 132 УК РФ);

— публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК РФ);

— сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности РФ (ст. 275.1 УК РФ);

— оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов (ст. 284.3 УК РФ);

— оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России (ст. 276.1 УК РФ);

— пропаганду нацистской атрибутики или символики (ст. 282.4 УК РФ);

— публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ);

— неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (ч. 4-5 ст. 274.1 УК РФ).

О повышении культурного уровня студентов

Госдума приняла закон, который должен способствовать культурному развитию студентов. Согласно закону, региональные власти получат полномочия организовывать экскурсии и путешествия для обучающихся в профессиональных образовательных организациях — колледжах и техникумах. Сейчас это предусмотрено только в отношении школьников.

Принятый Госдумой закон касается лиц в возрасте до 23 лет.

Так студенты колледжей смогут не только реализовать свои культурные потребности, но и, например, посетить предприятия или технопарки. Это улучшит качество образовательных программ и поможет в выборе будущей профессии.

Изменения вносятся в статьи 3.1 и 3.2 Федерального закона от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

Защита русского языка

Владимир Путин подписал закон о защите русского языка. Документ, в частности, предусматривает, чтобы названия жилых комплексов и посёлков в рекламе указывались кириллицей, а информация для публичного ознакомления потребителей на вывесках и указателях сообщалась на русском языке. Госдума приняла этот закон во втором и третьем чтениях 17 июня.

Документ избавит витрины и вывески от слов вроде «fresh» и «sale», заменив их русскими аналогами.

Наказания для дропперов

Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании дропперов, который вступит в силу с 5 июля 2025 года.

Дроппер (от англ. to drop — бросать) подставное физическое или юридическое лицо, используемое в мошеннических схемах обналичивания финансовых средств.

Законом внесены изменения в статью 187 Уголовного кодекса РФ, касающиеся неправомерного оборота средств платежей. Теперь предусмотрена ответственность для тех, кто, находясь под влиянием злоумышленников или за денежное вознаграждение, оформляет или передает свои банковские карты мошенникам.

За передачу банковской карты (или других средств электронного платежа) третьему лицу для совершения незаконных действий, а также за проведение незаконных операций по указанию другого лица, предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.

Если же карта была приобретена с намерением передать её лицу, замышляющему преступление, виновному грозит штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей и лишение свободы на срок до 6 лет.

Новые полномочия ФСБ по контролю за научной деятельностью

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому ФСБ будет контролировать участие иностранных граждан в определённых направлениях научной деятельности. Закон вводит механизм, который позволит ФСБ отслеживать сотрудничество российских научных организаций с иностранными физическими и юридическими лицами. Эти изменения вносятся в закон «О науке и государственной научно-технической политике».

По информации из пояснительной записки, контроль ФСБ будет осуществляться для обеспечения безопасности и отслеживания передачи результатов научной деятельности за пределы страны, не вмешиваясь при этом в свободу научного творчества.

Все образовательные и научные организации обязаны до 1 декабря 2025 года предоставить данные о международных договорах с иностранными физическими и юридическими лицами, заключёнными до введения новых правил, для проверки ФСБ. Закон будет действовать с 1 сентября 2025 года, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать с 1 марта 2026 года.