Власти Нижнего Тагила переселили женщину с двумя детьми из ветхого жилья в квартиру с дырой в потолке. СКР возбудил уголовное дело

СУ СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав тагильчанки, переселённой из аварийного жилья в квартиру с дефектами.

До ноября 2024 года Юлия Коротун с двумя детьми проживала в аварийном доме на Сухоложском посёлке, а после переселения в выделенную чиновниками муниципальную квартиру в двухэтажном доме 1954 года постройки на улице Тимирязева, 15. Но и это жильё оказалось непригодно для проживания: весной в доме рухнуло деревянное перекрытие на потолке, в результате чего вода стала попадать с крыши в квартиру, сообщает ИА «Все новости».

«Когда всё произошло, меня в квартире не было. Я периодически приходила, видела, что трещина растёт. Когда я увидела обрушение, обратилась в управляющую компанию, а затем написала заявление в администрацию города. Там меня отправили писать заявление в прокуратуру», — рассказала Юлия Коротун.

Из-за невозможности оставаться жить в таких условиях женщина вынуждена была арендовать комнату.

Ремонт перекрытия обязана выполнить управляющая компания «Дружба», однако до сих пор никаких мер не предпринято. В Госжилстройнадзоре сообщили, что управляющей компании было направлено требование устранить дыру до конца августа.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.