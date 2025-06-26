«Вход будет осуществляться с использованием выданных прокси-карт». В администрации Нижнего Тагила усиливают пропускной режим

В целях безопасности в здании администрации Нижнего Тагила на Пархоменко, 1а утверждается с 1 июля новый пропускной режим. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, реконструкция произведена в целях повышения антитеррористической защищённости объекта.

«При входе в здание на месте бывшей вахты теперь будет располагаться бюро пропусков. Здесь посетителям будут выдаваться по заявке Управления муниципальных служащих электронные прокси-карты. Далее посетители и сотрудники администрации следуют к турникетам (возле столовой. — Прим. ред.), оснащённым системой контроля удалённого доступа. Вход будет осуществляться с использованием выданных прокси-карт. Этими системами оборудуются первый и второй подъезды — два входа», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

В здании администрации располагается столовая, которая ранее пользовалась популярностью не только среди сотрудников мэрии, но и среди сторонних посетителей. Как пояснили в пресс-службе, турникеты расположены после входа в столовую, что не означает запрета на её посещение. Однако доступ в столовую будет обеспечен после осмотра ручной клади посетителей.