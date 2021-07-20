МС на обеде. Божественная тушёная капуста и сочная говядина от поваров мэрской столовой

Обед для журналиста — дело святое. Своей столовой у нас нет, поэтому обед нередко превращается в квест «что и где я сегодня буду есть». За 8 лет существования АН «Между строк» мы побывали в самых разных точках тагильского общепита и до сих пор продолжаем тестировать что-нибудь новенькое. И конечно, всегда горячо обсуждаем в редакции все косяки и плюсы кафешек, пиццерий и ресторанов. После очередного такого обсуждения у нас родилась идея новой рубрики «МС на обеде». В ней журналисты АН «Между строк» возьмут на себя роли фуд-блогеров и расскажут о ценах, сервисе и гастрономических изысках тагильского общепита. Субъективно и предвзято. Коротко и по делу. По возможности — вкусно.

Премьера нашего нового проекта состоялась в самой пафосной столовой города. Здесь обедают депутаты, чиновники и даже САМ мэр. Это столовая администрации Нижнего Тагила на Пархоменко, 1а. Далеко не все знают, что выпить компот и закусить котлетой с видом на драматический театр может любой желающий, а не только сотрудники администрации.

Оценивать гастрономические плюсы и минусы «мэрской столовки» отправились редакторы Жанна Коробейникова и Екатерина Баранова. Прибыли они в мэрию в первом часу дня — рановато для обеда, но терпеть сил больше не было. К тому же оказалось, что в это время в столовой совсем немного посетителей, а это значит, что обошлось без очередей и битв за свободный столик.

Мэрская столовая — это небольшое светлое помещение на первом этаже. Большие окна с видом на драматический театр, цветы в горшках на подоконниках. Возникает ощущение, что время здесь остановилось где-то в 1970–1980-х.

Типичная советская столовка. Светлая, чистенькая, с запахом капусты и котлет. С металлической «раздачей», пластиковыми подносами и поварами в колпаках Типичная советская столовка. Светлая, чистенькая, с запахом капусты и котлет. С металлической «раздачей», пластиковыми подносами и поварами в колпаках Типичная советская столовка. Светлая, чистенькая, с запахом капусты и котлет. С металлической «раздачей», пластиковыми подносами и поварами в колпаках Типичная советская столовка. Светлая, чистенькая, с запахом капусты и котлет. С металлической «раздачей», пластиковыми подносами и поварами в колпаках Типичная советская столовка. Светлая, чистенькая, с запахом капусты и котлет. С металлической «раздачей», пластиковыми подносами и поварами в колпаках Типичная советская столовка. Светлая, чистенькая, с запахом капусты и котлет. С металлической «раздачей», пластиковыми подносами и поварами в колпаках

В меню — классический советский набор: крабовый салат, окрошка, свекольник, бифштекс, рис с зелёным горошком, творожная запеканка, молочная каша и тому подобное.

Екатерина набрала пирожков для оставшихся в редакции коллег: сосиску в тесте, пирожок с капустой и слойку с курицей. Для себя — тушёную капусту, куриную котлету с прекрасным названием «Элегия» и слойку с вишней. На свой обед она потратила 149 рублей.

«Люблю мэрскую столовку. Тут кормят вкусно, по-домашнему, цены демократичные. За тушёную капусту смело дала бы поварам звезду Мишлен — вкусно, как в детстве! А вот вишнёвая слойка разочаровала — она оказалась суховатой», — говорит Екатерина.



Капуста и куриная котлета с прекрасным названием «Элегия» достойны как минимум одной звезды Мишлен. Слойка оказалась суховатой, увы!



Жанна — самый спортивный человек в нашей редакции, строго следящий за питанием, — на обед запланировала сочетание мясо + овощи. Загрустила сразу: выбор овощей в мэрии крайне скудный. Капуста и картофель. К счастью, нашлась последняя овощная зраза. Жирновата, и картошки в составе слишком много. Но вполне съедобная.



Зраза овощная — на любителя. Картошки слишком много, жирновата



Салат из свежей капусты очень приятный, хрустящий, годится. А вот ради чего точно стоило заглянуть в мэрскую столовую, так это варёная говядина. Она божественна.



Варёная говядина — топ. Приверженцам ЗОЖ и ПП точно понравится



«Варёная говядина прекрасна. Вот, казалось бы, что такого сложного сварить мясо. Но тонкостей много на самом деле, мясо может оказаться подошвой сапога, оно может быть пересоленным, а кусок — толстым. А здесь толщина и размер кусочка идеальны, говядина в меру солёная, нежнейшая. Не жирная. Вот если бы ещё овощи на гриле были, или просто варёная цветная капуста, или брокколи, фасоль какая-нибудь — цены бы не было столовой, я бы точно снова пришла», — говорит Жанна.

Обед Жанне обошёлся в 169 рублей.

Подытожим: обеды в столовой тагильской мэрии быстрые, вкусные и недорогие. А вот сервис хромает: кассир оказалась не очень вежливой, блюда на раздаче не подписаны, поэтому можно надолго зависнуть в очереди, выясняя, какой всё-таки пирожок смотрит на тебя — капустный или мясной.

Но в целом неплохо. Наша оценка — 7 из 10.