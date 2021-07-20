МС на обеде. Божественная тушёная капуста и сочная говядина от поваров мэрской столовой

Обед для журналиста — дело святое. Своей столовой у нас нет, поэтому обед нередко превращается в квест «что и где я сегодня буду есть». За 8 лет существования АН «Между строк» мы побывали в самых разных точках тагильского общепита и до сих пор продолжаем тестировать что-нибудь новенькое. И конечно, всегда горячо обсуждаем в редакции все косяки и плюсы кафешек, пиццерий и ресторанов. После очередного такого обсуждения у нас родилась идея новой рубрики «МС на обеде». В ней журналисты АН «Между строк» возьмут на себя роли фуд-блогеров и расскажут о ценах, сервисе и гастрономических изысках тагильского общепита. Субъективно и предвзято. Коротко и по делу. По возможности — вкусно.
Премьера нашего нового проекта состоялась в самой пафосной столовой города. Здесь обедают депутаты, чиновники и даже САМ мэр. Это столовая администрации Нижнего Тагила на Пархоменко, 1а. Далеко не все знают, что выпить компот и закусить котлетой с видом на драматический театр может любой желающий, а не только сотрудники администрации.
Оценивать гастрономические плюсы и минусы «мэрской столовки» отправились редакторы Жанна Коробейникова и Екатерина Баранова. Прибыли они в мэрию в первом часу дня — рановато для обеда, но терпеть сил больше не было. К тому же оказалось, что в это время в столовой совсем немного посетителей, а это значит, что обошлось без очередей и битв за свободный столик.
Мэрская столовая — это небольшое светлое помещение на первом этаже. Большие окна с видом на драматический театр, цветы в горшках на подоконниках. Возникает ощущение, что время здесь остановилось где-то в 1970–1980-х.
Типичная советская столовка. Светлая, чистенькая, с запахом капусты и котлет. С металлической «раздачей», пластиковыми подносами и поварами в колпаках
Типичная советская столовка. Светлая, чистенькая, с запахом капусты и котлет. С металлической «раздачей», пластиковыми подносами и поварами в колпаках
Типичная советская столовка. Светлая, чистенькая, с запахом капусты и котлет. С металлической «раздачей», пластиковыми подносами и поварами в колпаках
Типичная советская столовка. Светлая, чистенькая, с запахом капусты и котлет. С металлической «раздачей», пластиковыми подносами и поварами в колпаках
Типичная советская столовка. Светлая, чистенькая, с запахом капусты и котлет. С металлической «раздачей», пластиковыми подносами и поварами в колпаках
Типичная советская столовка. Светлая, чистенькая, с запахом капусты и котлет. С металлической «раздачей», пластиковыми подносами и поварами в колпаках
В меню — классический советский набор: крабовый салат, окрошка, свекольник, бифштекс, рис с зелёным горошком, творожная запеканка, молочная каша и тому подобное.
Екатерина набрала пирожков для оставшихся в редакции коллег: сосиску в тесте, пирожок с капустой и слойку с курицей. Для себя — тушёную капусту, куриную котлету с прекрасным названием «Элегия» и слойку с вишней. На свой обед она потратила 149 рублей.
«Люблю мэрскую столовку. Тут кормят вкусно, по-домашнему, цены демократичные. За тушёную капусту смело дала бы поварам звезду Мишлен — вкусно, как в детстве! А вот вишнёвая слойка разочаровала — она оказалась суховатой», — говорит Екатерина.
Жанна — самый спортивный человек в нашей редакции, строго следящий за питанием, — на обед запланировала сочетание мясо + овощи. Загрустила сразу: выбор овощей в мэрии крайне скудный. Капуста и картофель. К счастью, нашлась последняя овощная зраза. Жирновата, и картошки в составе слишком много. Но вполне съедобная.
Салат из свежей капусты очень приятный, хрустящий, годится. А вот ради чего точно стоило заглянуть в мэрскую столовую, так это варёная говядина. Она божественна.
«Варёная говядина прекрасна. Вот, казалось бы, что такого сложного сварить мясо. Но тонкостей много на самом деле, мясо может оказаться подошвой сапога, оно может быть пересоленным, а кусок — толстым. А здесь толщина и размер кусочка идеальны, говядина в меру солёная, нежнейшая. Не жирная. Вот если бы ещё овощи на гриле были, или просто варёная цветная капуста, или брокколи, фасоль какая-нибудь — цены бы не было столовой, я бы точно снова пришла», — говорит Жанна.
Обед Жанне обошёлся в 169 рублей.
Подытожим: обеды в столовой тагильской мэрии быстрые, вкусные и недорогие. А вот сервис хромает: кассир оказалась не очень вежливой, блюда на раздаче не подписаны, поэтому можно надолго зависнуть в очереди, выясняя, какой всё-таки пирожок смотрит на тебя — капустный или мясной.
Но в целом неплохо. Наша оценка — 7 из 10.