Александр Павловских покидает пост главного врача ГБ № 1 Нижнего Тагила

Главный врач Нижнетагильской городской больницы № 1 Александр Павловских в ближайшее время сменит место работы. Как рассказал медик АН «Между строк», свой уход он запланировал давно и сейчас готовится к переезду в другой регион.

«Решение о моём переходе было принято мной до назначения Татьяны Леонидовны Савиновой на должность замгубернатора—министра здравоохранения. Я бы с удовольствием в её команде поработал, но уже принял решение некоторое время назад о переходе в другой регион», — отметил Павловских.

На своей должности Александр Павловских проработал с 2020 года. Кто займёт его место, он не сообщил, однако в СМИ появилось предположение, что этот пост займёт Константин Нечаев, который сейчас является заместителем главного врача по медицинской части в городской больнице № 4 Нижнего Тагила.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области затруднились оперативно ответить на вопрос о кадровых изменениях в руководстве ГБ № 1 Нижнего Тагила.