Улица Огаркова, объединившая в своей истории библиотечное дело и память о революции

Советский период истории Нижнего Тагила отмечен массовым переименованием его улиц и переулков. Практически все улицы нашего города, названия которых складывались исторически, за семь с небольшим десятков лет были переименованы «в соответствии с новыми реалиями», как любили говорить лекторы общества «Знание». Новые названия улиц должны были постоянно напоминать жителям о том, что принесли им эти самые «новые реалии», о героях и выдающихся деятелях новой эпохи, о «великих и судьбоносных завоеваниях революции».

В первые годы советской власти существовали методички, составленные отделами пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), в которых не только разъяснялось, чьими именами и какими названиями следует нарекать улицы, но и устанавливалась очерёдность использования этих имён и названий. Например, в конце 1920-х — начале 1930-х годов улицу или переулок не могли назвать именем великого русского учёного-химика Менделеева, если в населённом пункте до сих пор не было улиц имени Ленина, Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Революции, Свободы, Первомая и так далее. Приоритетом пользовались также фамилии революционеров, героев Гражданской войны, передовиков труда, государственных деятелей советского периода.

Правда, иногда переименование воспринималось жителями не совсем так, как хотелось бы идеологам ЦК. Например, жители посёлка Стрельна долгое время считали, что улица Энгельса названа в честь художника-авангардиста Оттона Васильевича Энгельса, который некоторое время жил и творил в посёлке. Во второй половине 1970-х члены КИДа (клуба интернациональной дружбы) одной из школ Дзержинского района написали польским харцерам (скаутам) письмо, в котором описали район, где они живут и учатся. В частности, в письме говорилось: «Наша школа находится на одной из главных улиц района, улице Ильича». В ответ польские пионеры написали, что в их городке ещё нет улицы, названной именем генерального секретаря Польской объединённой рабочей партии (ПОРП), очевидно решив, что вагонская улица Ильича названа так в честь Леонида Ильича Брежнева.

Вообще, переименование улиц, переулков, площадей и других объектов не было исключительно советским явлением. Это происходило и продолжает происходить и в других странах. Но только в Советском Союзе в названиях улиц фигурировали и фигурируют фамилии. В первые 5–10 лет после переименования жители улиц ещё помнили, в честь кого или чего улица или другой объект получили своё имя. Однако чем больше проходило времени, тем всё меньше и меньше людей могли внятно объяснить, в честь кого или чего улица, площадь или Дом культуры получили своё название. В нашем городе примеров тому множество. Уже в 1990-х годах практически никто не мог толком объяснить, как расшифровывается название ДК УМС, в честь кого названы улицы Оплетина и Аганичева и почему станция Кедун-Быково носит такое необычное название. Далеко не каждый тагильчанин скажет, в честь какого Островского названа улица в Ленинском районе, до сих пор не утихают споры о названии улицы Ермака.

Пять лет назад корреспонденты одного из городских СМИ провели импровизированный опрос на улице Огаркова с целью выяснить, сколько тагильчан знают, в честь кого эта улица получила своё название. Из всех опрошенных только двое предположили, что «Огарков — это, наверное, какой-то революционер». А на вопрос, где раньше находилась улица Библиотечная, ответить не смог никто. Тем временем и Огаркова, и Библиотечная — это одна и та же улица, имеющая запутанную, но интересную историю, о которой в наши дни помнят немногие.

История улицы начиналась со второй четверти XVIII века. И начиналась она с кладбища.

Когда Демидовы стали достраивать железоделательный завод на реке Тагил, законсервированный казной из-за нехватки денег, в этом месте никто не жил: мастеровые и работные селились вблизи завода, на левом (по течению) берегу реки. На правом берегу, кроме заводской конторы, заставы и погоста, ничего не было. Но время шло, расширялся завод, а вместе с ним разрастался и посёлок. К 1775 году на горке, которую местные вогулы называли Ягодной, уже появились каменная церковь, магазины (склады) для хранения «хлебного жалования», дома приказчиков и мастеровых. Развитию правобережной части Нижнетагильского заводского посёлка во многом способствовала дорога, по которой тагильский чугун отправлялся в Невьянский завод. Дорога эта со временем обросла жилыми домами и стала Старозаводской улицей, от которой и взяла начало нынешняя улица Огаркова. Правда, первоначально никакой улицы не было. Был переулок, связывавший Старозаводскую (ныне — Уральскую) и Нагорную (ныне — проспект Ленина) улицы. Появился он в 60–70-х годах XIX столетия и позднее стал называться Волостным переулком, так как в последнем доме, на углу с улицей Нагорной, находилось Нижнетагильское волостное правление.



Здание Нижнетагильского волостного правления (в центре) (фото неизв. автора, 1907 г. / общ. достояние)



Началом же Волостного переулка считался жилой дом купца Якова Михайловича Всехвальнова, в котором в наши дни располагается городская краеведческая библиотека. В советский период этот дом был приписан к улице Уральской.



Дом купца Я. М. Всехвальнова (в рамке) (фото неизв. автора, 1907–1912 гг. / общ. достояние)



Второй составной частью улицы Огаркова стал Балыковский переулок, названный так из-за того, что у его начала стоял одноэтажный каменный дом купца Балыкова, который в начале 1950-х годов был надстроен ещё одним этажом. Верхотурский купец 2-й гильдии Тимофей Александрович Балыков не только торговал готовым платьем и головными уборами, но и был известным на всю Пермскую губернию общественником и благотворителем. В декабре 1905 года он был пожалован серебряной медалью «За усердие» на Владимирской ленте, а в конце 1916 года возведён в сословие потомственных почётных граждан. Переулок в Нижнетагильском посёлке был назван его именем «за большой вклад в дело духовного воспитания сограждан». Кроме Нижнего Тагила, он торговал в Екатеринбурге, где у него имелся большой магазин, на Нейво-Шайтанском и Нижнесалдинском заводах, где купец держал свои лавки.



Слева — дом купца Т. А. Балыкова; справа — его же магазин (фото неизв. автора, 1903 г. / общ. достояние)



Третья часть улицы появилась после того, как в начале 1920-х годов Совет народных депутатов постановил убрать из центра города базарную площадь, а на её месте разбить сквер. Ещё до закладки сквера городские власти решили соединить Волостной и Балыковский переулки в одну улицу. В те годы здесь, в «купеческой» части города, находились многие советские учреждения, открывались магазины и места общественного пользования. Так, напротив дома купца Балыкова были столовая и аптека, а в самом купеческом доме разместились районное управление милиции и библиотека.



Дом на углу Балыковского переулка. На 1-м этаже — столовая, на 2-м — аптека (фото неизв. автора, 1903 г. / общ. достояние)



Балыковский переулок был переименован в Библиотечный, а когда его соединили с Волостным переулком, на карте города появилась улица Библиотечная. Надо сказать, что новое имя улице дали совсем не потому, что надо было срочно предать забвению имя «купца-мироеда» Тимофея Балыкова. История этой улицы, как оказалось, тесно связана с историей развития библиотечного дела в нашем городе. В заводском посёлке, которым Нижний Тагил считался до августа 1919 года, библиотечное дело было развито не хуже, чем в уездных городах Пермской губернии. Кроме хорошо известной библиотеки Нижнетагильских заводов, начало которой положил Андрей Николаевич Карамзин и которую содержали и регулярно пополняли Анатолий Николаевич и Павел Павлович Демидовы, в Тагиле было ещё несколько библиотек — как ведомственных, так и публичных. Последними ведало отделение Верхотурского земства, управа которого (так называемый земский дом) находилась на Старозаводской (Уральской) улице, рядом с уже известным нам домом купца Я. М. Всехвальнова.

В становлении народного образования в городах и посёлках Верхотурского уезда огромную роль играло Верхотурское земство Пермской губернии, тратившее значительные средства на открытие и поддержку народных училищ, привлечение учителей для обучения детей, развитие дошкольного образования на территории уезда. В 1898 году Верхотурское земство объявило приоритетом своей деятельности достижение всеобщей грамотности населения. Наряду с открытием школ и училищ, большое внимание уделялось и открытию народных публичных библиотек. Первые 15 школьных библиотек на средства земства были открыты в 1891 году при Введенском (в Нижнем Тагиле), Краснопольском, Нижне-Туринском, Алапаевском, Кушвинском, Нижне-Салдинском и других училищах уезда. В Нижнем Тагиле, кроме библиотеки Введенского училища, работала библиотека в Троицко-Никольском двухклассном училище. Но и этого было недостаточно. Тогда на помощь земству пришли энтузиасты: обладатели больших личных библиотек и просто люди неравнодушные. Среди них — известный петербургский экономист, финансовый консультант Демидовых Василий Белов, учитель Николай Топорнин, инспектор нижнетагильских училищ Пётр Огарков и другие. Используя свой авторитет и широкие связи, они убеждали тагильских купцов в необходимости оказывать помощь земским библиотекам.

Купечество не осталось в стороне. Так, уже знакомые нам Яков Всехвальнов и Тимофей Балыков жертвовали на канцелярские принадлежности, учебники и книги для школьных библиотек от 500 до 800 рублей в год. Балыков, кроме того, ежегодно жертвовал по 500 рублей на нужды церковно-приходских школ. В числе тех, кто жертвовал деньги на пополнение фондов земских библиотек Нижнетагильского заводского посёлка, был и купец 1-й гильдии Евлампий Евграфович Копылов, торговавший тканями и готовым платьем в магазине на улице Александровской (ныне — проспект Ленина).

После Октябрьской революции новые власти реквизировали дом Копылова и разместили в нём народную библиотеку. Когда в 1918 году город заняли колчаковцы, здание купцу вернули, но библиотеку оставили на месте. Копылов не раз обращался в городскую управу с просьбой «убрать из его дома книги» и, не дождавшись какого-либо решения, сам перенёс библиотечные фонды и мебель через дорогу, в дом купца Мотылёва, где в то время находилось городское Общественное собрание. Но библиотека так и не заработала. А менее чем через год красные, вернувшие себе власть на Урале, привлекли Евлампия Евграфовича за растрату пролетарского имущества и едва не отдали под суд. К счастью, тагильские комсомольцы, получившие дом Мотылёва в пользование, нашли пропавшую библиотеку и купца отпустили с миром.

Некоторые состоятельные тагильчане оплачивали подписку наиболее востребованных учебных, научных и научно-популярных периодических изданий на год или более. Например, Василий Дмитриевич Белов несколько лет выписывал для нижнетагильских земских библиотек журналы «Живая старина», «Научное обозрение», «Медицинское обозрение» и «Воздухоплаватель», а член Уральского общества любителей естествознания, известный в губернии педагог Василий Иванович Обреимов передал для тагильских земских библиотек несколько годовых подшивок «Журнала Русского физико-химического общества» и «Исторического вестника».

В начале ХХ века Верхотурское земство сменило стратегию и стало отказываться от постройки отдельных зданий для библиотек, направляя основные средства на строительство школ и училищ. Тем не менее число публичных библиотек в уезде увеличивалось из года в год. Теперь земства стали арендовать помещения. В 1908, 1910 и 1911 годах в Нижнетагильском заводском посёлке были открыты ещё три земские библиотеки: на Салдинской улице в доме железнодорожного мастера Николая Александровича Машьянова, на Гальянке в доме купца Якова Кирилловича Шибнева, известного торговца мясом, и в доме Алексея Арсентьевича Ляпцева, что находился на Новом тракте. Популярность земских публичных библиотек быстро росла. В 1914 году земская библиотека открылась даже на территории демидовского завода. Сначала она находилась в здании заводского театра, а затем, в 1916-м, переехала в отдельный небольшой дом, который сохранился до наших дней. Большим спросом у читателей земских библиотек Нижнего Тагила пользовались художественно-историческая и историческая литература, беллетристика, научно-популярные статьи, художественная литература, словари, учебники и справочники. Умеренным спросом пользовались книги по медицине, кулинарные справочники и книги по ведению домашнего хозяйства. Спрос на религиозную литературу был более чем скромным.

Земские библиотеки были не единственными в Нижнетагильском посёлке. Например, в 1900 году учителя и ученики Выйского двухклассного училища создали ученическую библиотеку «Моя копейка». На выписку книг и журналов читатели вносили по 1 копейке, что стимулировало их к бережному отношению к книгам. После того как в 1904-м в Тагиле появилось районное отделение Всероссийского учительского союза, стараниями учительницы Лидии Николаевны Рябковой была организована учительская библиотека. Но самым известным библиотекарем дореволюционного периода в Нижнем Тагиле был Алексей Андреевич Алемасов, уроженец Вятской губернии, педагог и организатор библиотеки Введенского училища. Возглавляемая им библиотека, которая находилась между нынешними домом быта «Эра» и бывшим магазином «Детский мир», в 1914 году была признана лучшей в Верхотурском уезде. В алемасовскую библиотеку читатели ездили даже из Кушвы, Невьянска, Верхней и Нижней Салды. Земская статистика 1914 года гласила, что из всех библиотек Верхотурского уезда больше всего посетителей — 28336 человек — обращались в Нижнетагильскую библиотеку-читальню, которой руководил Алемасов.



Алексей Андреевич Алемасов (справа) (фото неизв. автора, 1914 г. / общ. достояние)



Примерно в это же время появляется ещё одна библиотека, созданная при Купеческом клубе. В марте 1918 года Верхотурское уездное земство было ликвидировано, а все его функции передали Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 17 июля того же года в свет вышел декрет Совета народных комиссаров «Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР», согласно которому все библиотеки передавались под охрану и учёт недавно образованного отдела библиотек Наркомпроса. Все библиотеки бывших дворян, купцов, священнослужителей, а также библиотеки церквей, земских, учебных и прочих заведений национализировались и становились «общенародным достоянием». Все общественные библиотеки Нижнего Тагила были объединены в одну. Библиотечные фонды перевезли в реквизированный особняк купца Копылова (нынешний адрес: пр. Ленина, 11). Но объединённая библиотека не успела толком поработать: осенью 1918-го город был занят колчаковцами и белочехами. Новые власти закрыли все общественные заведения «до особого разрешения». Разрешение на возобновление работы библиотеке удалось получить в ноябре. Теперь она открылась под названием Центральная народная земская библиотека и до конца года успела обслужить около 1000 читателей. Однако вскоре начались проблемы с выдачей жалования, с персоналом, с помещением, которые так и не удалось решить.

После восстановления в Нижнем Тагиле советской власти библиотека возобновила свою работу. Первым её директором стала бывший земский библиотекарь Вера Стефановна Меньшикова. В 20-х годах ХХ века Центральная городская библиотека несколько раз переезжала с места на место, пока в конце 1920-х годов городской Совет не принял решение передать библиотеке бывший магазин купца Балыкова, а Балыковский переулок переименовать в Библиотечный. Позднее Библиотечный переулок был объединён с Волостным в одну улицу Библиотечную, которая к середине 1950-х годов протянулась до самой реки Тагил. Центральная городская библиотека проработала на Библиотечной улице до 1964 года. Но и после переезда основных фондов в новое здание на проспекте Строителей поток читателей сюда не иссяк: в стенах бывшего купеческого магазина ещё много лет работала детская библиотека.

В июле 1964 года Библиотечную было решено переименовать в улицу Огаркова — в честь комиссара первого тагильского отряда Красной гвардии Александра Петровича Огаркова, сына того самого Петра Фотиевича Огаркова, который в XIX веке стоял у истоков библиотечного дела в Нижнем Тагиле. Массовое строительство, развернувшееся в Тагиле в конце 1950-х — начале 1960-х, привело к тому, что улица Огаркова стала короче едва ли не наполовину. В настоящее время она заканчивается в месте пересечения с улицей Ломоносова. О «библиотечном» прошлом улицы сейчас уже ничего не напоминает. Кроме, пожалуй, бывшего дома купца Всехвальнова, где в 1985 году разместилась городская краеведческая библиотека.



Улица Огаркова у пересечения с Карла Маркса (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/d52/d526e5e55622ae8c33730a868ee61ccb.jpg)



Такова вкратце история улицы Огаркова, которой вся стать называться Библиотечной.

© 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

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При подготовке использовалась литература и архивные материалы, перечисленные в библиографическом указателе «История Урала» (сост. Н. П. Милинькова и О. А. Мельчакова), СПб, 2000, а также информация с портала tagil-press.ru.