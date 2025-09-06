Магазин, пивная, мастерские. История купеческой усадьбы на улице Карла Маркса, 5а

Администрация Нижнего Тагила намерена выставить на торги купеческую усадьбу на улице Карла Маркса, являющуюся памятником градостроительства и архитектуры конца XIX – начала ХХ века регионального значения. Речь идёт о здании № 5а. Усадьба имеет интересную и непростую судьбу и за свою долгую историю сменила не одного хозяина. Мы постараемся вспомнить их всех.

В 1800 году в посёлке Каслинского завода у крепостного Никифора Злоказова родился сын Алексей. Бойкий, расторопный, смышлёный отрок был замечен заводовладельцем — купцом первой гильдии Львом Расторгуевым, по распоряжению которого Алексей отправился учиться сначала в местную школу, а затем на Нижнетагильский завод, проходить обучение в Выйском заводском училище. По окончании обучения Расторгуев отправил Алексея Злоказова на Кыштымский завод наводить порядок в местной канцелярии, с чем будущий купец блестяще справился и получил должность «приказчика без поручений» в правлении завода. Свободного времени у него, видимо, было много, и он занялся выполнением заводских подрядов на поставку продуктов, фуража и одежды, попутно приторговывая всем, что могло принести доход. К коммерции он привлёк своих сыновей Петра, Николая и Фёдора, которые занимались перевозками руды и торговлей рыбой. После смерти родителя в 1865 году его сыновья объединили свои усилия и основали торговый дом «Братья Злоказовы», который стал предлагать населению уральских заводов широкий спектр товаров и услуг: от продажи сбитня, кваса, пива и «белого вина» до торговли сукном и строительными материалами. Нижнетагильский завод братья Злоказовы расценивали как важный логистический центр и, видимо, поэтому вошли в Нижний Тагил широко и с размахом. Они взяли у завода в аренду бывший дом директора заводов Александра Акинфиевича Любимова (пр. Ленина, 4) и здание бывшей метеообсерватории с её многочисленными холодными складскими помещениями, а на соседней улице Шамина (ныне Карла Маркса, 5а) начали строительство большого двухэтажного дома. На первом этаже разместился оптово-розничный магазин, второй этаж предназначался для квартир сотрудников торгового дома. Но так как сотрудники были все местные и в жилье не нуждались, второй этаж стали сдавать в аренду. Рядом с этим домом был построен ещё один — одноэтажный кирпичный (ныне ул. Карла Маркса, 3), где Злоказовы разместили контору тагильского филиала. Кроме того, от двухэтажного дома до здания бывшей метеообсерватории был устроен подземный ход, по которому товар со складов можно было в любое время суток доставить в магазин.

(фото Дмитрия Макеева, 2013 г. / с разрешения автора)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/5634/38263697.4b/0_82ca7_4fd18a45_XXL.jpg)

К 1895 году братья Злоказовы владели на Урале мельницей, двумя пивоваренными заводами, двумя суконными фабриками, шестью винокуренными и водочными заводами, стекольным заводом, двумя металлургическими и двумя химическими предприятиями. В Сибири в «империю» братьев входили пять крупных предприятий и пароходство с двумя пароходами и семью баржами. Но после смерти в 1897 году Петра Алексеевича, а в 1904-м — Николая Алексеевича Злоказовых, их наследники и Фёдор Злоказов решили переместить основные потоки своих товаров в Западную и Центральную Сибирь и начали понемногу уходить с уральского рынка, в том числе и из Нижнетагильского завода. Закрылся магазин в бывшем доме Любимова (ныне пр. Ленина, 4), его стала арендовать владелица магазина книжных и канцелярских товаров Мария Ахаимова. Двухэтажный дом на улице Шамина был сдан в аренду: первый этаж — под пивную, второй — под земскую библиотеку.

На рубеже XIX и ХХ веков в деловом сообществе Нижнетагильского завода появляются купцы Головановы — братья Степан Панфилович (1840–1917) и Лукиян Панфилович (1844–1923). Степан торговал мануфактурой, готовым платьем и владел мастерскими по производству и росписи металлической и медной посуды. Металлические изделия Степана Голованова хорошо продавались не только в Тагиле, но и на Троицкой, Ирбитской и Нижегородской ярмарках. Лукиян Голованов торговал галантерейными и бакалейными товарами, а также владел тремя кузнечно-клепальными мастерскими. Дела у братьев шли превосходно, и вскоре они объединились с другим тагильским метальщиком, Александром Серебряковым, создав «Торговый дом Серебряков, Голованов и Ко».

Магазин Торгового дома «Серебряков, Голованов и Ко» на Базарной площади

(фото неизв. автора, 1915 г. / общ. достояние)

В 1910 году Степан и Лукиян Головановы выкупили у Злоказовых двухэтажный дом на улице Шамина и участок земли, на котором он был построен, и поселились в нём двумя семьями (у Степана было четверо детей, у Лукияна — восемь). В 1917 году Степан Голованов умер, а в 1919 году Лукиян Голованов с детьми и племянниками отправился вслед за отступающими частями армии Колчака в Сибирь. Семейство поселилось в Красноярске, откуда через три года вернулось в Нижний Тагил, и в недолгий период НЭПа снова занялось коммерцией. Дом у них уже был реквизирован, передан на баланс горкомхоза, и до середины 60-х годов ХХ века в нём располагались служебные квартиры и различные учреждения. Затем здание передали пединституту, и в бывшем купеческом доме были организованы мастерские худграфа и Нижнетагильского отделения Союза художников.

В 2001 году постановлением № 859-ПП правительства Свердловской области от 28 декабря здание было признано историко-архитектурным памятником регионального значения. Формально оно всё ещё принадлежало пединституту, но фактически находилось в субаренде у нескольких организаций. Капитальный ремонт в доме не проводился более 50 лет, косметический ремонт ограничивался лишь покраской фасада, выходящего на улицу Карла Маркса. Дом медленно разрушался и снаружи, и внутри.

Дом Злоказовых-Головановых (фото Ильи Колесова, 2021 г. / с разрешения автора) Дом Злоказовых-Головановых (фото Ильи Колесова, 2021 г. / с разрешения автора) Дом Злоказовых-Головановых (фото Ильи Колесова, 2021 г. / с разрешения автора)

Теперь здание, пришедшее в крайне запущенное состояние, администрация города надеется продать в частные руки. По мнению некоторых специалистов, видоизменить дом, как это было сделано со зданием бывшего Горкома комсомола на проспекте Ленина, у будущих владельцев не получится — в паспорт объекта культурного наследия внесены практически все элементы фасадов дома, включая аттики, парапетные тумбы, подоконный карниз второго этажа, межэтажный карниз, декоративную лепнину и даже оконные рамы, однако вернуть зданию его изначальный вид без привлечения профессиональных реставраторов будет очень сложно.

