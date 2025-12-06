Краевед Иван Орлов, сохранивший старый Тагил для потомков

Имя Ивана Абрамовича Орлова неразрывно связано с историей нашего города. Ещё при жизни его называли «живой энциклопедией Нижнего Тагила». Казалось, не было такого вопроса по истории города, на который не смог бы ответить Иван Абрамович. И не было такого уголка в городе и его ближайших окрестностях, который бы он не исследовал. А его знаменитые «орловские тетради», частично изданные в 2011 году в книге «Старый Тагил глазами краеведа», по сей день являются, пожалуй, самым ценным носителем краеведческой и этнографической информации по истории Нижнего Тагила с начала ХХ века.

Иван Абрамович Орлов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/080/080b0e8b83ea2d0d7f32128246baba57.jpg)

Иван Абрамович Орлов родился 7 октября 1901 года в Нижнем Тагиле в семье кузнеца Абрама Григорьевича Орлова. Жили Орловы на улице Заречной, что на левом берегу Выйского пруда. Там же, ближе к дороге, стояла и кузница Абрама Григорьевича. Место было бойкое, и без работы глава семейства не сидел. Постоянными клиентами его мастерской были рабочие-коногоны Выйского завода, у которых каждый день что-то ломалось. Но однажды, выковывая ось для экипажа, кузнецу в глаз попала окалина, и он ослеп на один глаз. Кузнечную мастерскую пришлось сдать в аренду и Орлов-старший вскоре поступил на службу на железнодорожную станцию Нижний Тагил. В 1887 году он овдовел, женился во второй раз, и детей в семье прибавилось. Всех надо было выучить, а со школами в Выйском районе в те годы были проблемы. Да и добираться с улицы Заречной до станции было далеко: почти час ходьбы по хорошей погоде. Вскоре на орловский дом нашёлся покупатель, зажиточный торговец Василий Илларионович Кожевников. Он намеревался открыть на Кушвинском тракте свою лавку и, предвкушая хорошие барыши в будущем, предложил за дом очень хорошую цену. Выгодно продав дом, Абрам Орлов не менее выгодно купил для семьи дом на улице Уральской. Продавец — торговец мелочным товаром Катаев — давно хотел перебраться ближе к своим лавкам и, как только появилась такая возможность, выставил дом на продажу.

Дом на улице Уральской, где прошли детские годы будущего краеведа, был снесён в 1914 году, а на его месте Абрам Григорьевич выстроил новый, более просторный дом, в котором в наши дни размещается администрация Парка имени Бондина (ул. Уральская, д. 20). Проект этого дома в стиле модерн создал один из братьев Ивана Абрамовича Орлова — Виктор.

Дом Орловых на ул. Уральской (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора) Дом Орловых на ул. Уральской (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

Иван Орлов рос наблюдательным, смышлёным мальчишкой. Обладая прекрасной памятью, он мог запомнить не только имена и фамилии знакомых отца, соседей по улице, купцов, в чьи магазины он бегал за продуктами, но и содержание газетных статей, народные поговорки и присказки, слова песен, рецепты блюд, которые готовила его мать. Первые свои записи он начал делать, учась ещё в третьем классе. Вряд ли эти записи были системными: он просто записывал то, что заинтересовало его в данный момент. Но со временем эта привычка пригодилась ему, когда он увлёкся изучением истории родного края.

Окончив начальную школу и высшее начальное училище, Иван ушёл служить в Красную Армию. Четыре года отслужил в Брест-Литовске в составе 4-го железнодорожного полка РККА. В 1924 году вернулся в родной Нижний Тагил. Он женился, устроился на работу в штат Высокогорского рудоуправления, восстанавливал после разрухи Лебяжинский и Высокогорский рудники. Тогда же начал осваивать профессии электрика, электромонтёра, изучать оборудование аглофабрики и был назначен старшим мастером по обогащению руд.

Работа на аглофабрике была не из простых. Особенно трудно приходилось во время Великой Отечественной войны, когда рудник перешёл в режим военного положения, и люди буквально жили на производстве неделями: домой приходили только на два-три часа, помыться в бане и переодеться. Но даже в самые трудные годы Орлов не прекращал интересоваться историей Тагила, записывая свои мысли и воспоминания тагильчан, которые ещё помнили демидовские времена. Фиксируя их рассказы, Иван Абрамович не упускал ни малейшей детали, считая, что они не менее важны, чем суть самого рассказа. В те годы в Нижнем Тагиле оставалось ещё немало тех, кто работал при Демидовых, и они рассказывали о тех временах интересные подробности. Тогда и появилось первое полноценное краеведческое исследование Орлова об истории Высокогорского рудника.

За время работы на ВРУ Орлов был награждён орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», грамотами, не раз был премирован. Выйдя в 1956 году на пенсию, Иван Абрамович принялся систематизировать свои записи. Первым помощником в этом кропотливом деле стала его жена Надежда Павловна. В 1957 году Орлов по просьбе московских этнографов под руководством Веры Крупянской составил уникальный документ — «Карту-план кустарной промышленности Нижнего Тагила во время НЭПа (1923–1929 гг.)». Документ представлял собой схему тагильских улиц с расположенными на них кустарными мастерскими и пометками, какая мастерская какой товар производила.

Он неплохо рисовал, сопровождая свои записи зарисовками и схемами, при этом отмечая на них мельчайшие подробности. Как-то раз по просьбе одного краеведа он нарисовал план Выйского района. «А это что за знак?» — поинтересовался краевед, разглядывая рисунок. «Это — глыба магнитного железняка у ворот Авроринского приюта. Когда при Елиме Павловиче (Демидове — Прим. ред.) заводской музей перевели на Выю, этот экспонат просто некуда было поставить, и его оставили у ворот. Уж больно большой был», — объяснил Орлов. На дворе был конец 1970-х, и никто знать не знал ни про огромный экспонат, ни о том, что музей когда-то переезжал в здание Авроринского приюта на Вые.

Когда в семье появился фотоаппарат, Иван Абрамович принялся снимать тагильские улицы, где ещё сохранились старинные дома, примечательные места в городе и пригороде. Он обошёл с фотоаппаратом практически все речки и ручьи, которые впадали в реку Тагил, все горы в окрестностях города, фотографировал мосты, улицы и переулки, а затем описывал их, стараясь наиболее полно рассказать о каждом объекте съёмки.

Улица Мира (фото И. А. Орлова, 1956 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-45.userapi.com/s/v1/ig2/-v2qurBuFsrllky-Mo9piPXCr2psLOw3iHNeR1hgBKRj8wR0wVKV6tWOkkQHJ_Nag3c5IGGOQz-MbMEGXFhxeuod.jpg?quality=95&as=32x23,48x35,72x53,108x79,160x117,240x175,360x263,480x351,540x395,640x468,720x526,800x585&from=bu&cs=800x0)

Он записывал и систематизировал народные песни, присказки и поговорки, бытовавшие среди тагильчан, рецепты уральской кухни. Кроме того, Иван Абрамович увлёкся собирательством. В его коллекции были предметы быта, дореволюционные изделия тагильских кустарей, предметы, изготовленные артелями в период НЭПа, журналы и книги второй половины XIX и начала ХХ веков. Всё это он периодически передавал в Нижнетагильский краеведческий музей.

Не жалея своего времени, он занимался общественными делами. Так, заинтересовавшись историей тагильского подносного промысла, он приложил все силы для того, чтобы разыскать в городе учеников мастеров росписи по металлу. В 1965 году, к 250-летию Нижнего Тагила, он передал в дар краеведческому музею альбом «О Нижнетагильском подносе», где были собраны биографические данные о мастерах подносного промысла, их фотографии, а также сведения о технологии изготовления росписи. А в 1969 году подготовил очерк «О тагильских подносах и художественной росписи их». Во многом именно благодаря Орлову подносный промысел в Нижнем Тагиле начал возрождаться.

В самом начале 1980-х Иван Абрамович с супругой ездили в Москву и побывали на месте боев у деревни Крюково, где в 1941 году взвод красноармейцев остановил немецкие танки на последнем рубеже к Москве. Эпизод этот в те годы был широко известен в стране. В 1980 году появились сведения о том, что один из бойцов того взвода призывался из Нижнего Тагила и до войны работал на Высокогорском руднике. И Орловы отправились с «Поездом памяти» на места тех боёв. На том месте, где солдаты легендарного взвода держали оборону, они увидели изрешеченный пулями и осколками дуб. Иван Абрамович и Надежда Павловна набрали желудей от этого дуба и, по возвращении из поездки, посадили их в саду у своего дома. Первоначально Орловы хотели высадить в одном из скверов города Аллею Героев, где деревьев должно было быть 27 — по числу тагильчан, Героев Советского Союза. Краевед пошёл в горком партии, рассказал историю своих саженцев и предложил создать в каком-нибудь парке или сквере города аллею в память о Великой Отечественной войне. Идея партийцам понравилась, и Иван Абрамович передал саженцы на хранение в «Горзеленхоз». К сожалению, горком партии пустил дело на самотёк, и аллея из дубов с места боёв за Москву в Нижнем Тагиле так и не появилась.

Иван Абрамович Орлов (фото неизв. авт., 1970-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/4d4/d2kdgvhbsaz5h2cvr8qr55q4qh4s3gn8.jpg)

Иван Абрамович стоял у истоков нижнетагильского клуба краеведов, и его исторические очерки впервые были опубликованы (частично) на страницах клубного альманаха, который издавался силами самих краеведов.

В 1991 году за многолетнюю работу по сохранению истории города Ивану Абрамовичу Орлову было присвоено звание «Почётный гражданин Нижнего Тагила». Его не стало 9 августа 1992 года.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— альманах «Тагильский краевед» (самиздат) №№ 1 – 17;

— Т. Кононова «Уральский дядя Гиляй», газета «Уральский рабочий» от 03.12.2011 г.

— А. Егорова «Орловские дубки», альманах «След на земле» № 3, изд. СВ-96, ISBN 5-89516-127-8