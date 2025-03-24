А вы знали? Первые автоматы по продаже газированной воды появились в Нижнем Тагиле в 1959 году — их подарили горняки Кривого Рога тагильским шахтёрам

Первые отечественные сатураторы (автоматы по продаже газированной воды) начали массово выпускать в 1948 году на заводе «Механолит» в Харькове. Аппараты АТ-14 были капризными и ненадёжными. В 1958 году «Механолит» выпустил новую модель сатуратора — АТ-26. Этот аппарат не просто отпускал газированную воду (с сиропом — 3 копейки, без сиропа — 1 копейку), но ещё и охлаждал её. После того как новые сатураторы были опробованы на улицах Харькова, они появились в Москве. Весной 1959 года десять АТ-26 были установлены на ВДНХ, четыре — в ГУМе, по два — в ЦУМе и «Детском мире». В октябре того же года Мосгорисполком заказал ещё 50 таких аппаратов на 1960 год и 120 — на 1961 год.

В декабре 1959 года на товарный двор станции Нижний Тагил прибыл контейнер, получателем которого значилось Высокогорское рудоуправление. В контейнере оказались два сатуратора АТ-26 — подарок горняков шахты имени Артёма (г. Кривой Рог) тагильским шахтёрам. Оба аппарата были установлены в здании рудоуправления, но проработали они всего пару месяцев: вышли из строя охлаждающие установки, заменить их было нечем и оба сатуратора отправили на склад, до лучших времён.

В 1960 году Нижний Тагил подал заявку в Министерство торговли СССР на поставку автоматов по продаже газированной воды АТ-26 и АТ-48 в количестве 10 штук в год. АТ-48 отличался от предшественника тем, что мог работать с тремя различными сиропами и разливать напитки в бумажные стаканчики. В аппарат устанавливался магазин, состоящий из 12 кассет, вмещающих в общей сложности 1200 бумажных стаканчиков. Однако сатураторы этой модели оказались ненадёжными в эксплуатации и требовали постоянных ремонтно-профилактических работ. Торговые точки начали отказываться от харьковских сатураторов: они часто выходили из строя, а их ремонтом занималась мастерская , которая находилась в Свердловске. Поэтому газировку на тагильских улицах чаще продавали с мобильных лотков-тележек. Сироп и цены на таких лотках были такими же, как в автоматах, а ломались они гораздо реже.

Передвижной лоток-тележка с газировкой у к/т «Горн» (фото В. Щербакова / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//Foto-Shherbakova-V.B.-Pjot-vodu..jpg)

Положение стало исправляться в конце 1960-х, когда Перовский завод торгового оборудования стал выпускать сатураторы АТ-114, которые отличались надёжностью в эксплуатации и простотой в обслуживании. Эти аппараты проработали на улицах Нижнего Тагила до середины 1980-х. Часть из них после списания проходила капремонт, после чего их продавали по сниженной цене на заводы, фабрики и в учреждения города. В 1980-х годах на смену АТ-114 стали приходить АТ-101С (литера С указывала на то, что автомат работает со стеклянными стаканами). А в 1990-х сатураторы начали исчезать с тагильских улиц. Наступала эра пластиковых бутылочек.