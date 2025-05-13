Улица имени двух Шаминых и одного Карла Маркса

Улицу, которая носит имя Карла Маркса, знает каждый тагильчанин. Сегодня она является дублёром проспекта Ленина, а в XIX веке была одной из двух главных улиц заводского посёлка. Старозаводская (Уральская) вела на Невьянский тракт и на Старый (Невьянский) завод, а эта — на Салдинский тракт, по которому чугун с Нижнетагильского завода поступал на Нижнесалдинский завод, построенный в 1760 году Никитой Акинфиевичем Демидовым.

Как называлась улица при Никите Акинфиевиче, доподлинно неизвестно. Зато известно, что в самом её начале, возле Зелёного моста, находился «нулевой» верстовой столб, от которого вёлся отсчёт вёрст всех заводских дорог. Для проводки подвод с чугуном у улицы был один изъян — крутой подъём в начале пути. Этот подъём дважды пытались срыть, но оба раза безуспешно из-за массивного скального монолита склона Ягодной горки. Подъём приходилось объезжать по Старозаводской и Высоковской (Первомайской).

В XIX веке улица носила имя плотинного мастера Нижнетагильского завода Шамина. Считается, что такова была традиция, заведённая Демидовыми: в знак уважения к опыту и мастерству плотинного (ведь от них, по сути, зависела работа всего завода). Кроме того, на этой улице находился дом мастера Шамина, имя которого нам, к сожалению, неизвестно. Да и в целом о плотинных мастерах тагильских заводов известно немного. Мы знаем имя самого первого плотинного мастера — Леонтия Злобина. В 1770–1790-х годах эту должность занимали Пётр Степанович Макаров и его сын Степан Петрович Макаров. Плотинным мастером был Ефим Алексеевич Черепанов. Последним плотинным мастером Нижнетагильского завода был Иван Петрович Томбасов из семьи известных подрядчиков с Высоковской улицы (позднее Иван Томбасов стал начальником ремонтно-строительного цеха Нижнетагильского завода).

После Февральской революции 1917 года с этой улицей произошла интересная история. Иван Алексеевич Комшилов, заведующий Окружным архивным бюро в 1924–1929 годах, вспоминал в начале 1960-х, что когда вместо памятника Александру II открыли памятник Свободы, были переименованы несколько улиц, в том числе и нынешняя улица Карла Маркса, получившая имя «пламенного борца за права рабочего класса Александра Шамина». То есть её переименовали и назвали в честь другого Шамина. Своё нынешнее название она получила, по одним сведениям, в 1926 году, по другим — в 1931-м.

Александр Григорьевич Шамин родился 9 апреля 1887 года в семье железнодорожника. Успешно окончил Введенское двухклассное училище, начал работать на железной дороге, увлёкся революционными идеями и стал посещать кружок РСДРП. В 1905 году создал из рабочих железной дороги боевую дружину, возглавил её и присоединился к всероссийской стачке. Когда руководителей тагильского стачечного комитета арестовали жандармы, Шамин с дружинниками выдвинулся к полицейскому управлению, чтобы потребовать освобождения арестованных. По пути к дружинникам примкнули учащиеся горнозаводского училища и рабочие Нижнетагильского завода. Разоружив полицейского пристава, толпа осадила земский дом, где находилась тюрьма, и потребовала освободить своих товарищей. До стрельбы дело не дошло, и после недолгих препирательств жандармы освободили арестованных. После этого Шамин почти два года жил в Тагиле на нелегальном положении. В ноябре 1907 года он был арестован и отправлен в Кушву, где после допросов в местной тюрьме умер от побоев.