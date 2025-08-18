В Нижнем Тагиле подростки до полусмерти избили наркобарыгу по заказу владельца сетевого наркомагазина

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего молодого человека и троих подростков 17 и 16 лет. Парни обвиняются в совершении преступления по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой потерю органа, совершенное по найму, группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, 25 декабря 2024 года в дежурную часть ОП № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» из приёмного покоя ГБ № 1 поступило сообщение о госпитализации 41-летнего мужчины с серьёзными травмами.

«Потерпевший, являясь курьером запрещённых веществ, присвоил себе наркотическое средство, предназначенное для сбыта на территории Свердловской области. В этой связи неустановленный оператор интернет-магазина по продаже наркотических средств, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, через мессенджер привлёк обвиняемых, которые за денежное вознаграждение в размере не менее 10 тысяч рублей согласились избить мужчину», — сообщили в прокуратуре Дзержинского района Нижнего Тагила.

Вечером 24 декабря 2024 года, получив от оператора интернет‑магазина координаты участка, где, по его словам, находилась крупная партия наркотиков, потерпевший приехал в лесополосу, где его уже ждали обвиняемые.

Трое несовершеннолетних по заданию заказчика совместно нанесли мужчине многочисленные удары кулаками и ногами, а 19-летний обвиняемый снимал происходящее на смартфон и указывал, чем и куда бить. Запись была переслана заказчику, который перевёл исполнителям 12 тысяч рублей. Из‑за полученных травм потерпевшему удалили селезёнку. По заключению судебно‑медицинской экспертизы вред здоровью квалифицирован как тяжкий.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. Материалы дела по факту совершения потерпевшим незаконных действий в сфере незаконного оборота наркотических средств выделены в отдельное производство.