Тагильский weekend топ-6: новогодний квиз, «Коляда-Театр», архитектура Вагонки, брошь в честь красной огненной лошади и тени героев сказов Бажова

О том, чем заняться 20 и 21 декабря

Решительно настроенные вышивальщицы объединились в организацию и назвали её «Борьба за вышивание». Ну а у нас приближаются очередные выходные, которые необходимо провести с пользой для себя и окружающих. А поможет нам в этом очередная подборка самых интересных событий предстоящего уик-энда.

Заседание клуба «Тагильский родовед» (12+)

20 декабря в 13:00

В Нижнетагильском историко-краеведческом музее

В программе встречи: «Воспоминания о моём отце» — доклад краеведа Риты Савельевны Сироткиной о Савелии Еремеевиче Сироткине; «О чём рассказала фотография» — исследование куратора клуба Татьяны Владимировны Смирновой на примере группового снимка мастеров Кушвинского завода 1898 года (род Осинцевых); «Мой опыт участия в конференции» — председатель клуба Елена Николаевна Светлакова поделится впечатлениями и рекомендациями с XXIII Уральской родоведческой научно-практической конференции в Екатеринбурге.

Мастер-класс по созданию броши (6+)

20 декабря в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Организаторы приглашают на мастер-класс по созданию броши символа нового года — красной огненной лошади. Красивый и выразительный аксессуар дополнит ваш образ в эту новогоднюю ночь или станет приятным подарком кому-то очень близкому. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.

Общественный лекторий «Архитектура районов города: Вагонка» (12+)

20 декабря в 14:00

В Нижнетагильском историко-краеведческом музее

Хотите узнать, как застраивался Дзержинский район, который тагильчане называют Вагонкой? Организаторы приглашают вас на познавательную лекцию научного сотрудника отдела по объектам культурного наследия и землепользованию Татьяны Брусницыной. Вы узнаете историю формирования района, познакомитесь с его самыми интересными архитектурными объектами и особенностями планировки.

Фестиваль «Висимские колядки» (0+)

21 декабря с 12:00

в посёлке Висим

Новогодний фестиваль «Висимские колядки» с участием «Коляда-Театра» состоится 21 декабря в посёлке Висим. Мероприятие начнётся в 12:00 на центральной площади посёлка. В программе два бесплатных спектакля от артистов «Коляда-Театра» на сцене Висимского центра культуры; традиционные колядные игры и забавы; ярмарка мастеров, розыгрыши призов; катание на конной упряжке. Также будут открыты для посещения Музей быта и ремёсел, Музей Д. Н. Мамина-Сибиряка, музей «Русская изба» и зооферма посёлка.

Артквиз «Зимний.Новогодний» (12+)

21 декабря в 17:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Готовы проверить свои знания и окунуться в мир новогодних чудес, уютных зимних вечеров и традиций разных народов? Организаторы приглашают на захватывающий квиз, где вы будете заряжаться праздничным настроением и определять знатоков «зимнего» искусства! Необходима предварительная регистрация команды.

Теневой театр по мотивам сказа П. П. Бажова «Серебряное копытце» (6+)

21 декабря в 11:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Организаторы приглашают вас в удивительный сказочный мир. Сначала на мастер-классе вы сможете почувствовать себя в роли кукловода, и создадите свою куклу для теневого театра — кого-то из героев сказа П. П. Бажова, а потом разыграют перед зрителями настоящий спектакль. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.