«Вот такой подарок судьбы перед наступлением Года Лошади, думаем, это к счастью». Нижнетагильский центр «Солнечная птица» приютил трёхлетнюю пони, которая содержалась в плохих условиях

В Нижнетагильском центре реабилитации животных «Солнечная птица» — радостное пополнение. В учреждении появилась новая подопечная, трёхгодовалая пони Даша. Её привезли из Снежинска, выкупив у людей, у которых животное содержалось в плохих условиях.

«Первой забила тревогу волонтёр из Снежинска Татьяна Барташ. Она заметила бедное, измученное животное, которое сильно хромало. Как позже выяснилось, кто-то, скорее всего бывшие владельцы, сильно ударил пони лопатой по ноге. Чем её кормили и в каких условиях держали — остаётся только гадать. Лечить травмированное животное хозяева даже не собирались — дорого. Они нашли “простой” выход: просто избавиться от пони, отправив на мясо. Татьяна понимала, что надо что-то делать, и предложила владельцу выкупить пони. Деньги собирали всем миром, но сумма была внушительной. Закрыть сбор и оплатить дорогу помог наш хороший друг Евгений Ут , который не раз нас выручал. Мы, в свою очередь, тоже помогали Евгению, принимая его животных на реабилитацию. По его инициативе пони отправилась к нам в центр», — рассказали в центре.

Договориться о выкупе пони у прежнего владельца удалось за 50 тысяч рублей. Дорога из Снежинска в Нижний Тагил обошлась ещё в 25 тысяч и заняла около шести часов. При отправке животного бывшие хозяева передали с ней «гостинцы» — испорченные овощи и хлеб.

Сотрудники центра «Солнечная птица» рассказали, что заранее старались подготовиться к приёму пони и сильно переживали, поскольку не имели опыта общения с такими животными. Также выяснилось, что раньше её звали Душа, однако в центре решили немного изменить имя и назвали Дашей.

«Сейчас у Даши совсем другая жизнь: всегда свежее сено, овёс, чистая вода, и никакого хлеба! В холодные дни она греется под большой инфракрасной лампой. Когда мы меняем стружку в вольере, она обожает в ней забавно кататься на спине. Даша очень активная, любит гулять и с удовольствием трётся о своих сопровождающих. Мы все стараемся подарить Даше комфорт, тепло и безопасность, которых она была лишена. Вот такой подарок судьбы перед наступлением Года Лошади. Думаем, это к счастью», — считают сотрудники центра реабилитации «Солнечная птица».

Сейчас Даша проходит адаптацию в центре. Сотрудники заботятся о ней и приучают к ласке, помогая преодолеть страх перед людьми. Они хотят, чтобы она поняла, что в мире есть и хорошие люди. В дальнейшем животному потребуется лечение, поскольку хромота сказывается на её здоровье.