В 35% российских компаний в этом году не будет новогодних корпоративов , следует из опроса, проведённого консалтинговой компанией get experts. В исследовании приняли участие 1006 человек — профессионалов и представителей работодателей из различных сфер деятельности и всех федеральных округов РФ.

55% работодателей намерены проводить новогодние праздники в своих организациях, 9% сослались на отсутствие информации, и 1% затруднились с ответом. Больше половины (57%) представителей компаний, в которых не будет корпоративов, назвали причиной отказа от них оптимизацию затрат, в 6% компаний никогда не празднуют Новый год, и ещ ё 37% респондентов не назвали причин отказа от праздников. Для сравнения: в 2023 году об отказе от корпоративов заявляли только 5% работодателей.

Говоря о выделенном на корпоратив бюджете, 24% представителей компаний, в которых новогодний праздник точно будет, назвали суммы до 500 тысяч руб лей, 32% — от 501 тыс ячи до 1 млн руб лей, в 7% случаев бюджет оказался в диапазоне 1–2 млн руб лей , в 10% — 2–5 млн, в 6% — 5–10 млн; еще 4% компаний потратят на корпоративный праздник более 10 млн руб лей, 17% участников опроса не смогли назвать приблизительный бюджет своих праздников.

Дарить своим сотрудникам новогодние подарки планируют 50% работодателей. В 13% случаев это будут подарочные карты и сертификаты, в 12% — брендированный корпоративный мерч, в 7% — сладкие наборы. Наборы чая/кофе и предметы для интерьера назвали по 3% респондентов, одежду и предметы для работы — по 1%. Ещё 10% представителей работодателей назвали другие варианты подарков, среди которых были подарки детям сотрудников, икра, шампанское, дорогое подготовленное к готовке мясо, смарт-книга, продукция компании, корпоративная валюта и другое.

32% опрошенных представителей бизнеса сказали, что они никогда не дарили подарки сотрудникам и в этом году не будут дарить, а 18% объяснили отказ от подарков финансовыми затруднениями.

За два года доля работодателей, которые будут дарить подарки своим сотрудникам, сократилась в 1,5 раза: в 2023 году их было 76%, в 2024 году — 52%.

Подарки детям сотрудников дарят в 81% компаний-работодателей. Самым популярным видом детского подарка стали сладкие наборы — их назвали 44% респондентов. Второе место делят игрушки и подарочные карты (по 13%), на третьем — билеты на новогодние ё лки (4%). В числе других вариантов, которые назвали 7%, — организация детского новогоднего праздника, головоломки, канцелярия, настольные игры и т. д. Не будут дарить подарки детям сотрудников в 17% компаний, ещ ё 2% респондентов затруднились с ответом.