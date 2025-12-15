 «Театрал», «Бабай» и «Диджей». В Нижнем Тагиле открылась выставка арт-объектов из дерева и металла в стиле лофт и индастриал художника Андрея Бортникова (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в Музейно-выставочном центре НТМК открылась выставка фоторабот и арт-объектов из дерева и металла «Урбанистический оксюморон XX–XXI» (0+). Автор экспозиции, известный тагильский художник Андрей Бортников, представил около 70 работ, среди которых 14 фотографий.

«На выставке представлены работы за последние пять лет. Идеи появляются по-разному. Бывает, сами предметы “предлагают”, как надо их сделать. Сначала возникает идея, я набрасываю эскиз и по нему иду. Когда начинаешь уже вариться в этом и постоянно что-то делаешь, идеи сами появляются. Любимая работа у меня всегда последняя, в этот момент она мне больше всего нравится. Но потом это проходит. Есть такой момент: после того как я показал кому-то работу, она мне уже неинтересна. Я уже донёс её до зрителей, и этого достаточно. Время на изготовление всегда разное. В целом у меня один режим: начал делать и делаю. А материал — металл или дерево — для меня не имеет значения. Например, работа “Близнецы” делалась долго, возможно, даже больше двух месяцев. Сначала была сделана одна часть, потом я доделал вторую. Работа собрана на примитивах, имеются в виду элементы декора — интерьера, мебели и другое. И из этого собиралась уже композиция», — рассказал АН «Между строк» Андрей Бортников.

В каждом изделии прослеживается индивидуальный стиль автора. Начав заниматься арт-объектами в 2019 году, Андрей Бортников создаёт уникальные изделия в двух популярных интерьерных стилях – лофт и индастриал. В своих работах художник соединяет разнокалиберные ключи, подковы, шпингалеты, заклёпки, металлические пластины, шестерёнки, гайки и другие стальные элементы. Первым арт-объектом урбанистической серии стала работа «Скакунок».

«Когда этим занимаешься, люди сами приносят и отдают вещи. Также ищу материалы в антикварных магазинах, какие-то элементы делаю сам. Всё это с использованием искусственного старения, но вандализмом я не занимаюсь. Если какие-то предметы уже повреждены, значит, они в таком виде ко мне и попали. Историю я не уничтожаю — наоборот, пытаюсь её сохранить. Вот, например, сегодня мой преподаватель с худграфа, она вела у меня живопись, Светлана Германовна Бакшаева, передала мне одну вещь для будущих работ. Я пока не знаю, что это такое, но уверен — пригодится», — говорит Андрей.

Каждый арт-объект несёт свою смысловую нагрузку, а многие работы пронизаны юмором: «Дреды», «Разноглазый», «Кутюрье», «Театрал», «Бабай», «Диджей». Просмотр выставки сопровождался саундтреками легендарных рок-групп.

«Эту жизнь нельзя воспринимать серьёзно — можно свихнуться. Поэтому я вношу в неё немного иронии и юмора. Что касается саундтреков, то тут всё просто. Я слушаю такую музыку», — поделился художник.

Выставку «Урбанистический оксюморон XX–XXI» (0+) можно посмотреть до середины февраля в Музейно-выставочном центре НТМК. Вход свободный.

Андрей Бортников уже более 15 лет профессионально занимается фотографией. Напомним, в марте текущего года в кинотеатре «Красногвардеец» состоялась фотовыставка Андрея, на которой были представлены портреты горожан.