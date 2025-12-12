В Нижнем Тагиле суд взыскал 300 тысяч с матери 13-летней школьницы, которая создала фейковую анкету учительницы на сайте знакомств

Тагилстроевский районный суд вынес решение в отношении матери 13-летней девочки, которая решила отомстить своей учительнице.

В марте 2025 года школьница создала от имени педагога учётную запись в мессенджере Telegram на сайте знакомств с 16 млн пользователей и разместила фотографию учительницы с оскорбительным никнеймом.

Сведения стали доступны родственникам, знакомым, ученикам школы и их родителям, а также другим учителям.

Распространение ложных сведений об аморальном поведении педагога с большим педагогическим стажем, положительными характеристиками, многочисленными грамотами и благодарственными письмами опорочило честь и достоинство учителя как женщины, супруги, матери и педагога. На фоне стресса у неё возникли проблемы со здоровьем.

Так как уголовная ответственность за клевету наступает с 14 лет, учительница обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации и просила взыскать с матери ученицы компенсацию морального вреда.

Мать девочки признала факт создания и размещения её дочерью анкеты от имени учителя, принесла свои извинения. Также она сказала, что находится в сложном имущественном положении, которое не позволяет компенсировать причинённый моральный вред.

В результате Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал сведения, распространённые ученицей в мессенджере, недостоверными и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию учителя. С матери девочки взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Решение суда обжаловано ответчиком и в законную силу не вступило.