В Нижнем Тагиле вынесли приговор похитителям 12 пачек сливочного масла

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор двум ранее судимым местным жителям, обвиняемым в краже.

Как сообщили в прокуратуре Дзержинского района, в феврале этого года 24-летний и 33-летний мужчины договорились о краже товара из сетевого магазина. В итоге они украли 12 пачек сливочного масла, после чего распорядились ими по своему усмотрению.

Оба подсудимых вину признали, однако с учётом у обоих неотбытых судимостей, суд назначил наказание одному в виде 5 лет 8 месяцев, другому — 1 года и 1 месяца в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.