Криминального авторитета из Нижнего Тагила признали виновным в убийстве 

Березовский городской суд вынес приговор известному в криминальных кругах 55-летнему уроженцу Нижнего Тагила, который сейчас не имеет регистрации на территории России, Андрея Овчинникова, виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Преступление произошло 4 января 2025 года в поселке Кедровка Берёзовского городского округа.

По версии следствия, 4 января 2025 года между ранее знакомыми обвиняемым и Алексеем Суродеевым (Сенсей или Лёша-Колдун — бывший помощник вора в законе Андрея (Трофы) Трофимова) на почве личных неприязненных отношений произошёл конфликт. Находясь в доме потерпевшего в посёлке Кедровка Берёзовского муниципального округа, Овчинников нашёл кухонный нож и нанёс им Суродееву не менее двух ранений в области живота, которые привели к смерти потерпевшего.

После произошедшего обвиняемый на автомобиле покинул место преступления. В ходе предварительного следствия овчинников факт нахождения в указанный день в доме потерпевшего не оспаривал, вину в совершении убийства не признал.

«С учётом позиции государственного обвинителя, путём частичного присоединения наказания, назначенного по приговору Железнодорожного районного суда Екатеринбурга, Берёзовский городской суд назначил Андрею Овчинникову наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Приговор в законную силу не вступил.