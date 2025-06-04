В Березовском прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении криминального авторитета из Нижнего Тагила Андрея Овчинникова, обвиняемого в убийстве знакомого 

Прокуратура Березовского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего уроженца Нижнего Тагила Андрея Овчинникова, известного в криминальных кругах как Овчина или Банзай. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 4 января 2025 года между ранее знакомыми обвиняемым и Алексеем Суродеевым (Сенсей или Леша-Колдун — бывший помощник вора в законе Андрея (Трофы) Трофимова) на почве личных неприязненных отношений произошёл конфликт. Находясь в доме потерпевшего в посёлке Кедровка Берёзовского муниципального округа, Овчинников нашёл кухонный нож и нанёс им Суродееву не менее двух ранений в области живота, которые привели к смерти потерпевшего.

После произошедшего обвиняемый на автомобиле покинул место преступления. В ходе предварительного следствия овчинников факт нахождения в указанный день в доме потерпевшего не оспаривал, вину в совершении убийства не признал.

Уголовное дело направлено в Березовский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до 15 лет.

Также в настоящее время в производстве Железнодорожного районного суда Екатеринбурга находится ещё одно уголовное дело в отношении Овчинникова, по которому он обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 33, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (организация похищения человека группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов).

Андрей Овчинников был одним из самых медийных бандитов начала 90-х. Он входил в банду Николая Азарченкова (Азара), которая в основном занималась грабежами и кражами.