Нижний Тагил хотят сделать Меккой инвестиционного туризма 

Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области подготовило программу первого в стране целевого инвест-тура «Индустриальный Урал — инвестиции в сердце промышленности». Представители металлообрабатывающей отрасли приедут на выставку «Металлообработка. Сварка» и посетят производственные площадки в Нижнем Тагиле и Верхней Салде, сообщает департамент информационной политики региона.

Участники тура познакомятся с ключевыми индустриальными объектами области и возможностями локализации производств, получат информацию о мерах господдержки и наладят деловые контакты с резидентами и управляющими компаниями.

В первый день тура бизнесмены посетят «ВСМПО-Ависма» и особую экономическую зону «Титановая долина» в Верхней Салде. Особенно насыщенная программа для потенциальных инвесторов запланирована на второй день. Участникам тура проведут экскурсию по территории ЕВРАЗ НТМК, представят индустриальный парк «Химический парк Тагил» и цеха «Уралхимпласта». Изюминкой тура станет посещение завода «Тагильское пиво», где гости смогут продегустировать продукцию предприятия.

Уточняется, что бизнес-туристы посетят Свердловскую область через несколько дней.