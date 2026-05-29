Тагильские выходные топ-6: картина золотом, сундуки да бараночки, городские деревья и уютный концерт

О том, чем заняться 30 и 31 мая

Что общего между предварительным голосованием и предварительными ласками? В обоих случаях кого-то поимеют. Ну а мы подготовили для вас перечень самых интересных мероприятий предстоящих выходных, которые не дадут вам заскучать и наполнят энергией на всю следующую неделю.

Мастер-класс «Белый лебедь» золотой поталью (12+)

30 мая в 13:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Организаторы приглашают вас на атмосферный мастер-класс, где вы создадите изящную интерьерную картину на небольшом холсте с белым лебедем и сияющими акцентами золотой потали. На мастер-классе вы будете работать с текстурой и объёмом, узнаете о техниках нанесения золотой потали, создадите утончённое произведение, которое будет всегда радовать глаз. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt.

Пешеходные экскурсии (12+)

30 мая в 11:00

в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

«Сундуки да бараночки» — прогулка по старинной купеческой улице, которая когда-то носила имя Шамина, а сегодня называется Карла Маркса. Вас ждут истории о купеческих династиях и их товарах, магазины, лавки и неожиданные открытия, бублики, калачи, леденцы и сундуки — всё, чем торговали 100 лет назад. «Экскурсия по парку Демидовской дачи» — для тех, кто любит историю в тени деревьев. Вы узнаете, каким был усадебный парк 200 лет назад, что изменилось в советское время и как его возрождают сегодня. Поговорите о ландшафтной моде XIX века, о работе садовников и восстановлении парка, о деревьях — их полезных свойствах и роли в жизни человека. «Деревья в городе» — прогулка для юных исследователей и всех, кто хочет смотреть на город иначе. Вместе с экскурсоводом вы пройдёте по проспекту Ленина к историческому скверу, узнаете, кто превратил болото в цветущий сад, научитесь различать деревья по стволам, листьям, цветам и плодам.

Концерт фитнес-кавер-дуэта-антидиет «СТОЛОТРЪ!ВА» (18+)

30 мая в 20:00

в баре «Гора»

Иван Карабанов точно знает, как создать уютный концерт и какие песни исполнять, чтобы весь бар пел. Вход — 400 рублей. Бронь столиков по номеру +7(912)643-24-77.

Спектакль «Назови меня папой» (16+)

30 мая в 18:00

в театре «Подвал»

Четыре абсолютно разные личности связаны одним простым желанием, которое не даёт покоя ни одному из них. Они пытаются исполнить его любыми способами, но ни один так и не может понять, что очень близок к, казалось бы, обычной цели.

Книжный Тагил: литературный клуб (16+)

30 мая в 15:00

в Центральной библиотеке

Центральная городская библиотека вновь собирает участников для обсуждения интересного произведения. В центре внимания роман Джеральда Даррелла «Моя семья и другие звери» (12+). Это тёплая, ироничная и полная удивительных наблюдений история о детстве автора на греческом острове Корфу. В ходе встречи участники обсудят особенности авторского стиля и юмор Даррелла; образы членов семьи главного героя; роль природы и животных в повествовании; атмосферу и колорит средиземноморского острова.

Концерт ко Дню защиты детей (0+)

31 мая в 14:00

в ТРЦ «Depо»

На детском концерте ко Дню защиты детей выступят группа «Созвездие Танаты», музыкальная студия «Фэличита», студия эстрадного вокала «Смайл», вокальная студия «Sunrise_voices» и театр-мюзикл ДК им. И. В. Окунева.