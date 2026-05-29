Главный санврач Нижнего Тагила озвучил печальную статистику заболеваемости и смертности в городе

За 2025 год население Нижнего Тагила сократилось почти на 7 тысяч человек, что составляет 2,2% от общего числа жителей. Этот показатель более чем вдвое превышает убыль, зафиксированную в предыдущие годы. Об этом сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на начальника территориального отдела Роспотребнадзора Юрия Бармина. Уже 35 лет в городе смертность превышает рождаемость, однако, по мнению главного санитарного врача, ситуацию можно изменить: для этого необходимо улучшить качество воды и усилить меры по профилактике инфекционных заболеваний.

На очередном заседании городской думы Юрий Бармин озвучил основные причины смертности в Нижнем Тагиле. Более половины смертей (55%) связаны с болезнями сердечно-сосудистой системы. На втором месте (16%) — онкологические заболевания. В 9,3% случаев тагильчане умирают от травм и отравлений. Инфекционные и паразитарные заболевания за последние годы вышли на пятое место среди причин смертности. Среди них лидируют ВИЧ-инфекция (65 случаев, что в два раза больше, чем в предыдущем году), пневмококковая пневмония (51 случай) и туберкулез (12 случаев).

«Мы прекрасно знаем причины смертности, но почему-то не можем уберечь наше население от этих летальных исходов», — заявил Бармин.

В Нижнем Тагиле заболеваемость пневмококковой пневмонией в 4,5 раза выше, чем в среднем по Свердловской области. За 2025 год было зарегистрировано 420 случаев заражения, что на 40% больше, чем в предыдущем. Также в 3,3 раза увеличилась частота случаев гемофильной инфекции.

При этом в 2025 году не было зафиксировано случаев тифа, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи и паротита. Заболеваемость коклюшем снизилась в 18 раз, токсоплазмозом — в 3 раза, корью — в 2,14 раза, а циррозом печени — в 2 раза.

Во многих случаях ситуацию может спасти вакцинация, считает санврач. По расчётам, эффективность прививок от гепатита В, кори и пневмококковой инфекции достигает 97–100%. Однако в Нижнем Тагиле за 2025 год охват иммунизацией снизился. Прививки против пневмококка получили только 22,2% жителей, что ниже среднеобластного уровня.

Отдельный раздел доклада был посвящён качеству воды в городе. По данным Роспотребнадзора, за последние пять лет её качество ухудшилось в большинстве водоёмов. 36,4% проб не соответствуют санитарным нормам по микробиологическим показателям (в 2024 году — 34,5%, в 2023 году — 20%).

Несмотря на улучшение качества очистки воды, доля проб с нарушениями в системе централизованного водоснабжения выросла. Это связано с изношенными сетями и частыми авариями, которые приводят к загрязнению воды на пути к домам.

Опасения специалистов вызывает и качество горячей воды. В 2025 году в 53,1% проб были обнаружены бактерии Legionella pneumophila (в 2024 году — 20,3%, в 2023 году — 36,4%). Эти микроорганизмы погибают при высокой температуре, но активно размножаются в воде, температура которой ниже 50 градусов. Это означает, что при снижении температуры в системе горячего водоснабжения вода в домах может стать более опасной.

Качество продуктов на прилавках тагильских магазинов также вызывает вопросы. Каждая пятая проба рыбной продукции (20,3%) не соответствует микробиологическим требованиям. Уровень брака по мясу составляет 13,4%, по безалкогольным напиткам — 12,3%.

Санврачи делают вывод: без модернизации сетей водоснабжения, жёсткого контроля за сточными водами и увеличения охвата вакцинацией взрослых улучшить качество жизни в Нижнем Тагиле будет сложно.