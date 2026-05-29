«Основания для перерасчёта платы за услугу по обращению с ТКО за 2025 год отсутствуют». ФАС, РЭК и «Рифей» прокомментировали решение суда о признании незаконными тарифов на вывоз мусора в Нижнем Тагиле

В феврале 2026 года Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге признал недействующими тарифы регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) «Рифей», установленные на 2025 и 2026 годы.

Напомним, история началась с того, что индивидуальный предприниматель и действующий депутат гордумы Краснотурьинска Василий Седельников обратился в Свердловский областной суд с иском к РЭК. После того как суд первой инстанции признал тарифы законными, бизнесмен обратился с апелляцией во Второй апелляционный суд общей юрисдикции. Позицию народного избранника в процессе поддержала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В феврале 2026 года апелляционная инстанция всё же отменила решение Свердловского областного суда и установила, что при установлении тарифов РЭК были допущены существенные нарушения законодательства.

Чтобы разобраться в ситуации, АН «Между строк» направило запросы в ФАС, региональному оператору «Рифей» и РЭК. Мы просили пояснить планируется ли перерасчёт платежей для юридических лиц и компенсаций, выплачиваемых из областного бюджета, а также когда ожидается утверждение нового тарифа.

В пресс-службе УФАС по Свердловской области ответили, что пересматривался тариф, принятый не во исполнение предписания ФАС. В ведомстве отметили, что вопросы перерасчёта платы за ЖКХ не относятся к компетенции ФАС России. По таким вопросам граждане вправе обращаться в суд. Также там пояснили, что решение суда само по себе не является основанием для проведения внеплановой проверки. Такие мероприятия могут инициироваться по обращениям граждан или публикациям в СМИ.

В пресс-службе регионального оператора «Рифей» заявили, что оснований для перерасчёта платы за вывоз ТКО нет.

«Апелляционным определением Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 18.02.2026 №66а-46/2026 постановление РЭК Свердловской области от 20.12.2024 № 246-ПК признано недействующим в части установления долгосрочных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, оказываемую ООО “Компания “Рифей” на 2025 год. Вместе с тем обстоятельства, ставшие основанием для принятия указанного судебного акта, были учтены РЭК Свердловской области при принятии постановления от 18.12.2025 № 318-ПК, которым установлен тариф на 2026 год. Также данным постановлением установлен тариф на 2025 год в величине, аналогичной ранее установленной отменённым постановлением № 246-ПК. Соответственно, постановление от 18.12.2025 № 318-ПК утвердило размер тарифа, применявшегося при расчётах платы за услугу по обращению с ТКО за 2025 год. В связи с этим основания для перерасчёта платы за услугу по обращению с ТКО за 2025 год отсутствуют. Также отмена постановления № 246-ПК не влияет на размер выпадающих доходов регионального оператора, возникших в связи с применением льготного тарифа в 2025 году, которые должны быть компенсированы из бюджета Свердловской области», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе регионального оператора «Рифей».

В департаменте информационной политики Свердловской области также прокомментировали решение судов.

«РЭК Свердловской области оставляет за собой право подать кассационную жалобу на состоявшийся судебный акт в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. До настоящего времени процессуальный срок, предусмотренный законом на обжалование, не истёк. Для ООО “Компания “Рифей” установлены долгосрочные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 19.05.2023 № 42-ПК) с календарной разбивкой (далее – долгосрочные единые тарифы). Долгосрочные единые тарифы на очередной период регулирования корректируются и устанавливаются до его начала, но не позднее 20 декабря года, предшествующего очередному периоду регулирования, и вводятся в действие с начала очередного календарного года на срок не менее 12 месяцев и в течение этого срока не пересматриваются. Действие этой нормы законодательства не распространяется на решения органов регулирования, принятые в связи с вступившим в законную силу решением суда, предусматривающим необходимость пересмотра утверждённых тарифов. Выводы Второго апелляционного суда общей юрисдикции (апелляционное определение Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 18.02.2026 по делу № 66а-46/2026) учтены РЭК Свердловской области при корректировке долгосрочных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, оказываемую ООО “Компания “Рифей”, на 2026 год (постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2025 № 318-ПК внесены изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 19.05.2023 № 42-ПК). Поскольку при установлении единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, оказываемую ООО “Компания “Рифей”, на 2026 год учтены выводы Второго апелляционного суда общей юрисдикции, правовые основания для перерасчёта “платежей для юридических лиц, оплачивающих услугу регионального оператора” не усматриваются. Данный подход подтверждён сложившейся судебной практикой, а также позицией Верховного Суда РФ (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 63). По аналогичным причинам в перерасчёте “размера компенсаций, которые областной бюджет выплачивает региональному оператору для сдерживания тарифов для населения” нет необходимости», — ответили редакции в департаменте информационной политики Свердловской области.