В Нижнем Тагиле подвели итоги учебного года в инженерных классах ЕВРАЗа

В Нижнем Тагиле и Качканаре подвели итоги учебного года инженерных классов ЕВРАЗа с углублённым изучением физики и математики. На реализацию проекта в школах Урала в 2025 году компания направила более 33 млн рублей.

В проекте, реализуемом совместно с Нижнетагильским институтом Уральского федерального университета, участвуют около 260 школьников из шести школ Нижнего Тагила и двух учебных заведений Качканара. Кроме того, 4 тысячи учащихся 7-11 классов участвуют в различных форматах технического творчества, проектной и внеурочной деятельности. Школьники изучают технологии современного производства, работают в лабораториях высших учебных заведений и проходят профессиональные пробы на предприятиях ЕВРАЗа.

Учебный план разрабатывается преподавателями вузов и экспертами компании. Кроме того, для учеников предусмотрена усиленная программа преподавания и подготовки к ЕГЭ по физике, математике, черчению и технологии, а успешные выпускники могут продолжить обучение в вузе по программе «Инженерный бакалавриат».

В рамках содействия развитию современной образовательной среды компания ЕВРАЗ помогла отремонтировать и оснастить учебные кабинеты — были закуплены компьютеры и оргтехника, лабораторное оборудование по физике, организован доступ к онлайн-курсам, созданы современные рабочие места для учителей и разработаны электронные методические материалы по физике и математике для 8-11 классов. Кроме того, педагоги проходят курсы повышения квалификации по углублённому преподаванию физики и получают мотивационные выплаты.

«Чтобы молодые ребята не уезжали из городов, мы должны создавать здесь достойные условия для учёбы, развития и, в конечном итоге, предложить им хорошую стабильную работу. Именно на это и нацелены образовательные проекты ЕВРАЗа. Школьники получают глубокие знания, знакомятся с реальным производством, а после вуза приходят на наши предприятия уже подготовленными. Так мы вместе строим лучшее будущее, в котором молодёжь может реализовать себя в родном городе», — отметил операционный директор ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов.

Всего за три года на реализацию проекта «Инженерные классы ЕВРАЗа» на Урале направлено около 65 млн рублей, которые позволили повысить качество технического образования в городах присутствия компании и сформировать у школьников мотивацию к выбору инженерной профессии.