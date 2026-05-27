В Нижнем Тагиле подвели итоги учебного года в инженерных классах ЕВРАЗа

27.05.2026 16:29
В Нижнем Тагиле и Качканаре подвели итоги учебного года инженерных классов ЕВРАЗа с углублённым изучением физики и математики. На реализацию проекта в школах Урала в 2025 году компания направила более 33 млн рублей.

В проекте, реализуемом совместно с Нижнетагильским институтом Уральского федерального университета, участвуют около 260 школьников из шести школ Нижнего Тагила и двух учебных заведений Качканара. Кроме того, 4 тысячи учащихся 7-11 классов участвуют в различных форматах технического творчества, проектной и внеурочной деятельности. Школьники изучают технологии современного производства, работают в лабораториях высших учебных заведений и проходят профессиональные пробы на предприятиях ЕВРАЗа.

Учебный план разрабатывается преподавателями вузов и экспертами компании. Кроме того, для учеников предусмотрена усиленная программа преподавания и подготовки к ЕГЭ по физике, математике, черчению и технологии, а успешные выпускники могут продолжить обучение в вузе по программе «Инженерный бакалавриат».

В рамках содействия развитию современной образовательной среды компания ЕВРАЗ помогла отремонтировать и оснастить учебные кабинеты — были закуплены компьютеры и оргтехника, лабораторное оборудование по физике, организован доступ к онлайн-курсам, созданы современные рабочие места для учителей и разработаны электронные методические материалы по физике и математике для 8-11 классов. Кроме того, педагоги проходят курсы повышения квалификации по углублённому преподаванию физики и получают мотивационные выплаты.

«Чтобы молодые ребята не уезжали из городов, мы должны создавать здесь достойные условия для учёбы, развития и, в конечном итоге, предложить им хорошую стабильную работу. Именно на это и нацелены образовательные проекты ЕВРАЗа. Школьники получают глубокие знания, знакомятся с реальным производством, а после вуза приходят на наши предприятия уже подготовленными. Так мы вместе строим лучшее будущее, в котором молодёжь может реализовать себя в родном городе»,   отметил операционный директор ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов.

Всего за три года на реализацию проекта «Инженерные классы ЕВРАЗа» на Урале направлено около 65 млн рублей, которые позволили повысить качество технического образования в городах присутствия компании и сформировать у школьников мотивацию к выбору инженерной профессии.

Фото: пресс-служба ЕВРАЗа
