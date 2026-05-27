Шоу для бизнеса. Тагильских предпринимателей поздравили с профессиональным праздником

Накануне, 26 мая, в центре «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле состоялось «Бизнес-шоу» для делового сообщества города, приуроченное ко Дню российского предпринимательства. Организаторы мероприятия отказались от стандартного протокольного формата, совместив официальную часть с праздничной программой.

В мероприятии приняли участие представители муниципальной власти и местной бизнес-среды. Программа включала поздравления от почётных гостей, церемонию награждения предпринимателей Нижнего Тагила, внёсших вклад в социально-экономическое развитие города, кофе-брейк, а также выступление московского музыкально-импровизационного проекта «Каяк шоу» (16+). С приветственным словом к участникам обратился заместитель главы администрации Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин.

«Вы делаете жизнь в Нижнем Тагиле комфортной, удобной, интересной и заполняете все сферы деятельности, предоставляя услуги, которые жизненно важны и необходимы нашим жителям. Вы умеете делать это хорошо: легко адаптируетесь к реальности, оперативно принимаете решения и способны создавать из ничего интересный бизнес. Дорогие друзья, поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю вам успехов, процветания вашим коллективам и зелёной дороги вашему бизнесу», — сказал Вячеслав Горячкин.

Директор Нижнетагильского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев подчеркнул значение предпринимателей для экономики и социальной сферы города.

«Не устаю об этом говорить, предприниматели — это рабочие места для десятков тысяч людей, это развитие городской инфраструктуры, поддержка социальных и культурных проектов. Это вклад в будущее нашего региона. И сегодня мы хотим сказать спасибо всем вам за вашу энергию, за ваши идеи, за то, что вы делаете наш с вами город лучше», — сказал Сергей Федореев.

В рамках деловой программы состоялась дискуссионная панель «Битва мнений» на тему «Естественный интеллект: человек или нейросеть?», в которой приняли участие основатель и генеральный директор международной IT-компании iRidi Сергей Королёв, исполняющая обязанности директора НТИ УрФУ Мария Миронова и режиссёр и главный редактор телекомпании «Телекон» Александр Мартиросов. В ходе обмена мнениями Александр Мартиросов обозначил технологические и этические границы применения нейросетей в креативных индустриях.

«Скоро картины будут выходить с меткой “без ГМИ” — в смысле, без искусственного интеллекта. Мы обращаемся к искусству и медиа, потому что там есть душа, которой у ИИ нет. Это главный ответ на то, почему нейросети никогда не заменят человека в творчестве — машина не может найти коннект с живым потребителем. Другое дело, что ИИ прекрасен как инструмент для мозгового штурма. Как собеседник, способный натолкнуть на идею в искусстве, это совершенно классно», — отметил Александр Мартиросов.

Блогер и индивидуальный предприниматель Татьяна Важенина поделилась собственным опытом интеграции современных технологий в бизнес-процессы.

«Я всегда посещаю мероприятия в центре “Мой бизнес”, а День предпринимательства — это мой профессиональный праздник. Организаторы хорошо подготовились и зарядили нас энергией на следующий рабочий год, а выступление “Каяк шоу” отлично прокачало аудиторию. С ИИ я работаю давно и считаю его эффективным помощником. Например, карточки на маркетплейсах теперь можно создать за одну секунду нажатием кнопки, хотя раньше мы делали это вручную в Photoshop. Как блогер я пишу контент самостоятельно, но отдаю нейросети на доработку — убрать повторения или логически выстроить текст. Мысли остаются моими, человека ИИ не заменит, но как инструмент он работает отлично», — сказала предприниматель.