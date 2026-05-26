Хоккеист из Нижнего Тагила стал лицом матча в NHL (ВИДЕО)

На арене в Лас-Вегасе перед началом третьего матча финальной серии Западной конференции хоккеист из Нижнего Тагила Павел Дорофеев удостоился особого внимания. Его портрет был размещен на полотенцах, украсивших все 17 тысяч кресел стадиона, пишет telegram-канал «Скользкий лёд».

Клуб Павла Дорофеева Vegas Golden Knights в третьем матче финальной серии Западной конференции одержал победу над Colorado Avalanche со счётом 5:3, отыгравшись с 0:3. Теперь «рыцарям» из Невады остается лишь одна победа до выхода в финал Кубка Стэнли. Интересно, что в этом матче Дорофеев не отметился результативными действиями, но он остается одним из лучших бомбардиров команды с 10 голами и 4 передачами.

Павел Дорофеев родился в Нижнем Тагиле в 2000 году. С четырёх лет начал заниматься хоккеем в спортшколе «Спутник», куда его привёл отец, в прошлом тоже профессиональный хоккеист и тренер. После переезда семьи в Тюмень 10-летний Павел выступал за местную команду «Газовик». А в 16 лет Дорофеев уже занимался в хоккейной школе при магнитогорском «Металлурге». С сезона 2017/2018 — игрок клуба МХЛ «Стальные Лисы». 25 сентября 2018 года дебютировал в КХЛ. Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира — 2020. В НХЛ играет с октября 2021 года. В последних двух сезонах он забросил 35 и 37 шайб соответственно. Ожидается, что руководство Vegas Golden Knights предложит ему новый долгосрочный контракт в межсезонье.