Начальника Госавтоинспекции Верхней Салды обвиняют в коррупции

Начальник Госавтоинспекции МУ МВД России «Верхнесалдинский» Сергей Мельников стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Об этом свидетельствуют данные картотеки Свердловского областного суда. Мельникову предъявлены обвинения по двум эпизодам, предусмотренным ч. 3 ст. 290 УК РФ. Однако конкретные обстоятельства дела пока не разглашаются.

Информацию о задержании Мельникова изданию «ФедералПресс» подтвердили в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила. Судья Юлия Рожкова приняла решение об его аресте и помещении в СИЗО. Позднее Свердловский областной суд, под председательством судьи Веры Поповой, отклонил апелляционную жалобу адвоката Мельникова, оставив меру пресечения без изменения.

Сергей Мельников работает в органах внутренних дел 13 лет. В 2016 году он был признан лучшим инспектором ДПС Свердловской области. Затем он служил инспектором по розыску автотранспорта и заместителем командира взвода, а в 2021 году возглавил отделение Госавтоинспекции в Верхней Салде.