История уральского рока. Часть 21

В пятницу, 20 июня 1986 года, вечерний выпуск новостей городского радио Свердловска начался с фразы: «Сегодня наконец-то стартовал I фестиваль Свердловского рок-клуба. Мероприятие в ДК имени Свердлова продлится три дня, которые, как надеются организаторы, станут поворотным моментом в истории уральского рока».

Позднее Илья Кормильцев с иронией вспоминал: «Произнесено это было в тех же интонациях, что и «Над всей Испанией безоблачное небо». Нас, варившихся в этом клубовском котле, задела фраза “наконец-то”. В контексте прозвучавшего новостного сюжета создавалось впечатление, что мы несколько лет ничего не делали, кормили публику обещаниями, и вот наконец-то».

Николай Грахов только пожал плечами: вообще-то мероприятие стартовало на два дня раньше срока, согласованного с отделом культуры. От комментариев он воздержался, помня о том, что всё есть пиар, кроме некролога. Внимание свердловских и областных средств массовой информации к фестивалю действительно было пристальным. Заметки о нём появились практически во всех газетах Свердловской области.

Заметки в основном были хвалебные. Перечислялись участники всех 19 групп, выступивших за эти три дня, публиковались короткие сведения о группах, подчёркивалась руководящая роль горкома комсомола, горкома партии и облисполкома. Практически везде писали о том, что все билеты на фестиваль были проданы задолго до его начала, что сразу выдавало тот факт, что корреспонденты писали свои статьи, не выходя из редакционных кабинетов. Дело в том, что в свободную продажу билеты на I фестиваль Свердловского рок-клуба (16+) вообще не поступали: их просто не существовало в природе. Вместо них распространялись пригласительные билеты со штампом ДК им. Свердлова.

Пригласительный билет на фестиваль Свердловского рок-клуба (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

Пригласительные распространялись среди близких друзей и родственников музыкантов, а также ими расплачивались с предприятиями и организациями, оказавшими помощь в ремонте зала или предоставившими на прокат звуковую аппаратуру. О том, что пригласительными приторговывали у входа в ДК и их стоимость доходила до 25 рублей, газеты не писали. Но пригласительных было мало, и, больше половины желающих попасть на долгожданный концерт остались на улице. Вход в ДК имени Свердлова бдительно охраняли сотрудники ППС (все, как на подбор, друзья Шахрина и Бегунова) и молодчики из оперативного отряда горкома комсомола (все, как один, спортсмены-самбисты и боксёры). Прорваться через такой кордон удалось единицам. Из-под полы торговали и копиями майского номера официального журнала клуба «Свердловское рок-обозрение». Стоила копия тоже 25 рублей. Фарцовщиков пытались разогнать, но они лишь меняли места дислокации и продолжали делать свой маленький бизнес. Выяснить, кто штампует копии журнала, где и в каких количествах, так и не удалось.

Вряд ли те, кому посчастливилось попасть на выступления 20, 21 и 22 июня 1986 года, сознавали тогда, что они были свидетелями уникальных коллабораций свердловских рок-музыкантов. Когда объявляли выход группы «ЧайФ», на сцену вышли ещё и участники «Наутилуса» Дима Умецкий и Алексей Могилевский. Состав группы «Настя» тоже привёл зрителей в недоумение и восторг: Бутусов, Умецкий, Могилевский, Егор Белкин, Виктор Комаров «Пифа» и даже Илья Кормильцев, который не пел, не играл, а просто скромно стоял на сцене. В конце выступления Настя Полева объявила, что все тексты её песен написаны «вот этим вот человеком», и он получил свою порцию бурных оваций и аплодисментов.

Группа «Настя» на Первом фестивале Свердловского рок-клуба

(фото Олега Раковича, 06.1986 г. / фрагмент ориг. изображения)

Гости фестиваля не могли не заметить меняющиеся задники на сцене, необычные костюмы и грим «наутилусов», слаженную работу осветителей и даже перманентную завивку Саши Пантыкина. Кудри будущего «дедушки уральского рока» высоко оценила женская половина рок-тусовки. Недовольным был только Саша Гноевых. Звук в забитом до отказа зале значительно отличался от звука в пустом зале, и это напрягало Полковника.

Концерт начался с опозданием на пару минут. Администратор рок-клуба Александр Калужский объявил Первую творческую мастерскую открытой и представил членов жюри. Первыми на сцену вышли музыканты «Р-клуба», и тут же начались накладки. «Звук был ужасен! Не хватало только, чтобы ещё кто-нибудь начал лажать или что-нибудь задымилось. Я ждал худшего», — вспоминал позднее Александр Георгиевич.

Ко второй песне Полковнику и Виктору Хоменко удалось вытолкать из-за пульта штатных звукорежиссёров «Р-клуба», звук удалось сделать более-менее приемлемым, и стало слышно, что соло-гитара совершенно не строит. А к концу третьей песни солист «Р-клуба» Сергей «Агап» Долгополов сорвал голос. На помощь коллегам по цеху ринулись Егор Белкин и Алексей Могилевский со своими инструментами: первый заменил соло-гитариста, второй, как мог, маскировал вставками на саксофоне «петухов» Долгополова. Но почтенная публика конфуза не заметила и провожала верхнепышминцев бурными овациями. А вот члены жюри заметили, и «Р-клуб» не аттестовали.

Второй конфуз случился с группой «Тайм-Аут». Солист группы Игорь Злобин вышел на сцену в изрядном подпитии, чем шокировал сидящих в первом ряду членов жюри. И хотя к вокалу Игоря претензий не было никаких, «Тайм-Аут» тоже пролетел мимо аттестации. Первый день фестиваля оказался на грани срыва. Но тут на сцену поднялось трио Юрия Хазина «Встречное движение» и на одном дыхании исполнило свою 15-минутную программу, построенную на акустическом арт-роке с элементами джаза, чем очаровало и жюри, и публику. Группу аттестовали.

Группа «Встречное движение» на Первом фестивале Свердловского рок-клуба

(фото Олега Раковича, 06.1986 г. / фрагмент ориг. изображения)

Следующей «на голгофу» была приглашена группа «Икс» из села Верхнее Дуброво. Несмотря на то, что музыканты вышли на сцену в майках-алкоголичках, мятых тельняшках и с фальшивыми татуировками на руках, выступление группы произвело позитивное впечатление на членов жюри, и они получили аттестацию. Пятничный концерт завершала 40-минутная программа группы «ЧайФ», которая прошла под нескончаемые аплодисменты зала и одобрительные улыбки членов жюри. Последняя песня программы «Оранжевое настроение» закончилась поеданием половины батона и бутылки кефира. Уставшие и голодные члены жюри растрогались и дружно подписали аттестацию Шахрину сотоварищи.

Субботнюю часть Первой творческой мастерской Свердловского рок-клуба открывала группа из Верх-Нейвинска «Отражение», приятно удивившая присутствующих своими новыми песнями. «Отражение» аттестовали единогласно. Следом выступила группа «Кунсткамера», игравшая в стиле хэви-метал. Но звук был отвратительным, инструменты не строили, и коллектив попросили прийти на следующий год. Звук стал причиной отказа в аттестации и Насте Полевой. По словам членов жюри, «из-за какофонии звуков» они не услышали ни голоса Насти, ни слов её песен. Публика дружно освистала решение жюри, а Кормильцев спустился в зал и едва не набросился на Сергея Сиротина с кулаками. Его вывели на свежий воздух остудить пыл, но он тут же сообщил толпе у крыльца, что «махры задавили маленькую Настю». После чего фанаты собрались брать ДК Свердлова штурмом, как когда-то большевики Зимний дворец.

Настя Полева, Егор Белкин и Дмитрий Умецкий на Первом фестивале Свердловского рок-клуба

(фото Дмитрия Константинова, 06.1986 г. / фрагмент ориг. изображения)

Но штурм не состоялся. К толпе вышел Калужский и объявил, что Настю обязательно аттестуют, «как только технари устранят проблемы со звуком».

Следующими в программе «лихорадки субботнего вечера» была группа «Флаг», выступление которой едва не закончилось массовой дракой музыкантов. Причиной конфликта стала декорация — красный флаг, на который участники группы пришили жёлтые носки. Носки, по идее, должны были изображать серп и молот, но на деле изображали самих себя. Первым в драку бросился Шахрин, посчитавший такое отношение к государственному флагу кощунством. Его оттащили, но было поздно: жюри в полном составе демонстративно покинуло зал. Спустя 15-20 минут публике объявили, что руководство рок-клуба и худсовет снимают «Флаг» с программы фестиваля, а общее собрание музыкантов завтра же даст оценку поступку группы.

Страсти утихли, жюри вернулось в зал, и выступления продолжились. Без особых проблем были аттестованы группы «Сфинкс» и «Каталог». На сцену пригласили «Урфин Джюс». Но прошло пять минут, десять, а любимцы публики всё не появлялись. Грахов, почуяв неладное, хотел уже было объявить о завершении второго дня фестиваля и переносе выступления «урфинов», но тут легенды уральского рока появились из-за кулис. В следующую минуту стало ясно, что музыканты находятся «в разобранном состоянии».

(продолжение следует)

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— Д. Карасюк «Ритм, который мы...» онлайн проект "Вики Чтение" (https://design.wikireading.ru/h4AQ8pW3R1)

— Д. Карасюк «История свердловского рока 1961-1991 От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций»

— СРК «Свердловское рок-обозрение» (самиздат) №№ 1 и 2 1986 г. и №3 1987 г. (pdf-копии)

— А. Кушнир «100 магнитоальбомов советского рока», © 1999 г. изд. «Омега-Л», 2024 г.