«Что за Ерзовки такие? Что они обозначают?» Почему депутаты не смогли ответить на эти вопросы секретаря Окружкома РКП(б) Севастьянова и переименовали три старинные улицы Нижнего Тагила 

Часто приходится слышать или читать, что по названиям улиц, переулков и площадей того или иного населённого пункта можно изучать его историю. И действительно, для того, чтобы узнать, откуда у улицы появилось то или иное имя, надо прежде погрузиться в исторические дебри. Порой найти объяснение какому-либо названию не так-то просто, хотя иногда кажется, что это достаточно легко. Например, как в случае с улицей Максарёва, получившей название в честь директора завода № 183, размещённого в 1941-м на площадях УВЗ.

Но объяснить, откуда в Нижнем Тагиле взялись такие названия улиц, как Арзамасская, Фокинская, Высоковская или Тагильский Криуль, довольно сложно, а то и вовсе невозможно.

Одна из таких улиц-загадок — Папанина, названная в честь известного советского исследователя Арктики Ивана Дмитриевича Папанина. Но сейчас уже мало кто помнит, что изначально она носила малопонятное, смешное название Ерзовка. Ещё меньше тагильчан знают, что было у улицы и ещё одно название — 3-я Советская, которое она получила в апреле 1926 года. Почему Советская — понятно, время было такое. А почему 3-я? Потому что Ерзовок в Нижнетагильском заводском посёлке было три: Верхняя, Средняя и Нижняя. И переименовали их вместе, в один день.

Протокол заседания пленума Нижнетагильского горсовета от 30.04.1926 (из архивов НТГИА / фрагмент ориг. изображения) (https://ntgia.ru/media/2021/03/24/70-2-19-12_13.JPG) Протокол заседания пленума Нижнетагильского горсовета от 30.04.1926 (из архивов НТГИА / фрагмент ориг. изображения) (https://ntgia.ru/media/2021/03/24/70-2-19-14.JPG)

Городские легенды гласят, что, когда на заседании городского совета был поднят вопрос о переименовании «в честь Первомая» ряда тагильских улиц, все три Ерзовки попали в список в числе первых. Некоторые депутаты пробовали возразить: мол, зачем менять эти названия, если они даны улицам не в честь «эксплуататоров трудового народа, мироедов и царских приспешников»? Тогда секретарь Окружкома РКП(б) Севастьянов задал вопрос: «Что за названия у этих улиц? Что они обозначают? Что это за Ерзовки такие?» Но никто так и не смог толком объяснить, откуда взялись названия.

Надо сказать, этот вопрос не даёт покоя тагильским краеведам до сих пор. Версий на этот счёт существует много. Согласно одной из них, основали улицу Ерзовку чумаки — так на юге России звали артельных, которые занимались торгово-перевозным промыслом. Возили чумаки железо и чугун с тагильских заводов в Царицын, откуда по водам Каспия металл уходил в Персию и Среднюю Азию или на Украину, в Николаев, где Демидовы имели свои пристани и держали небольшой грузовой флот. Чумачество было широко распространено в бассейнах трёх великих русских рек, а самым большим авторитетом в профессии пользовались волжские чумаки. Одна из чумаческих деревень — Ерзовка Царицынского уезда Саратовской губернии — в середине XIX века была хорошо известна на Урале. Ерзовские чумаки возили продукцию строгановских, яковлевских, демидовских заводов в Астрахань и Царицын. Возможно, выходцы из этой деревни, ожидавшие формирования очередного каравана, и дали название улице, где находились на постое.

Другая версия, по мнению некоторых историков, заслуживает отдельного внимания.

Как известно, в конце XVIII — первой половине XIX века широкий ассортимент продукции, выпускаемой на тагильских заводах и в их «заведениях» (мастерских), поставлялся в Сибирь, на ярмарки Тюмени, Ишима и Тобольска, водным путём. Сплав судов с продукцией демидовских заводов происходил по реке Тагил до реки Туры, по водам которой струги и барки прибывали в Тюмень. Часть продукции попадала на ярмарку и в торговую сеть Тюмени, а часть отправлялась на север, в Тобольск, и на восток, в Ишим. Сейчас трудно представить, что по реке Тагил могли когда-то ходить торговые суда, пусть даже средних размеров, такие как паузок или полуструг. Тем не менее судоходство по нашей реке было реальностью: географы тех лет указывали, что река Тагил в период половодья разливалась до 30–40 саженей (от 63 до 80 метров), имела в глубину до 7 четвертей (125 см) и была «способна к судоходству при помощи выпуска спрудной воды» из заводского пруда.

Занимались проводкой речных караванов артели сплавщиков, в лексиконе которых со временем появлялись специфические, узкопрофессиональные слова и выражения. Так, слово «мултычить» означало усиленную работу всеми вёслами, «подмётом» называли дощатый настил нижней палубы, а «подгубщиком» — старшего у потёсного весла. Встречались в речи сплавщиков и слова, от которых, возможно, произошли названия трёх тагильских улиц. Слово «ерзАть» означало двигать речное судно по мелководью, а слово «ерзОвка» — один из этапов хода судов при проводке спруживанием (когда реку перегораживали поперёк холстами для подъёма уровня воды на отдельном участке).

Какая из трёх Ерзовок — Верхняя, Средняя или Нижняя — появилась в городе первой? Многие считают, что Средняя или Верхняя. Почему не Нижняя, становится ясно при внимательном рассмотрении карты города. Нижняя Ерзовка (ныне — улица Папанина) застраивалась вдоль берегов «вешнячего канала», по которому из заводского пруда сбрасывались излишки воды во время половодья. С помощью этого же канала происходил сброс воды для поднятия уровня реки Тагил во время отправки караванов речных судов до Тюмени. «Спрудная волна», выпущенная из заводского пруда, поднимала уровень воды в «вешнячем канале» на пять и более саженей, а это значит, что все строения вдоль его берегов оказались бы либо затопленными, либо смытыми в реку. Поэтому строиться на Нижней Ерзовке начали после того, как Демидовы отказались от доставки продукции своих заводов в Западную Сибирь водным путём. Произошло это в конце первой половины XIX века. Очевидно, с того времени и началось заселение Нижней Ерзовки.

Впрочем, испытать на себе «спрудную волну» жителям улицы всё же пришлось. Произошло это во время знаменитого наводнения 1927 года, когда для того, чтобы избежать полного разрушения плотины, на ней были открыты все шлюзы, а вода, переполнявшая заводской пруд, устремилась в реку Тагил, снося всё на своём пути.



Нижняя Ерзовка во время наводнения (фото неизв. автора, 1927 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/navodnenija-v-tagile//Navodnenie-1927-god.-Ulica-Nizhnjaja-Erzovka-nyneshnjaja-Papanina..jpg)



К своему первому переименованию в 3-ю Советскую улица Нижняя Ерзовка пришла достаточно густонаселённой. Начиналась она практически у Зелёного моста, который ныне ведёт к главному входу в завод-музей, а заканчивалась рядом с тем местом, где «вешнячий канал» соединяется с изначальным руслом реки Тагил, — в районе Вогульских кузниц (о них мы подробно расскажем в следующих публикациях). К началу XX столетия на ней насчитывалось более 60 дворов. Большинство домов были деревянными, хотя в 1917-м здесь уже стояла дюжина каменных и полукаменных зданий.

Население улицы было довольно пёстрым: заводские служащие, подрядчики, мастеровые, «новые купцы — прежние нищие», владельцы многочисленных мелочных лавок и кустари из числа ушедших в коммерцию заводских мастеровых, поселковая интеллигенция. В 60-х годах XIX века улица Нижняя Ерзовка едва не стала культурным центром Нижнетагильского завода. Здесь в 1862 году был открыт первый в Нижнем Тагиле драматический театр, инициатива создания которого принадлежала театралам-любителям заводским служащим Александру Петерюхину, Луке Петрову, Ивану Шушпанову и Георгию Вишневскому.

Весь советский период бывшая Нижняя Ерзовка мало менялась, во многом сохраняя облик, сложившийся в конце позапрошлого и начале прошлого столетий.

Улица Папанина в начале 1960-х гг. (фото: А. Ф. Кожевников / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=1887;image) Улица Папанина в начале 1960-х гг. (фото: А. Ф. Кожевников / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//Ulica-Papanina-1961-god..jpg) Улица Папанина в начале 1960-х гг. (фото: А. Ф. Кожевников / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=1896;image)

В наше время проживающим в микрорайоне Папанинский тагильчанам трудно себе представить, что ещё 50 лет назад их улица считалась у сотрудников Нижнетагильского краеведческого музея едва ли не «заповедником старины», сохранившим многие детали и особенности, присущие горнозаводским посёлкам позапрошлого века. В середине 1980-х годов улица Папанина не раз становилась объектом этнографических и краеведческих экспедиций тагильских историков, краеведов и школьников.

Улица Папанина в начале 1960-х гг. (фото: А. Ф. Кожевников / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=1891;image) Улица Папанина в начале 1960-х гг. (фото: А. Ф. Кожевников / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=1889;image) Улица Папанина в начале 1960-х гг. (фото: А. Ф. Кожевников / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=1893;image)

К началу 2000-х улица Папанина стала почти наполовину короче. Она полностью лишилась чётной стороны, а её нечётную сторону застроили несколькими многоэтажками, которые позиционировались как элитный жилой микрорайон. О том, что улица когда-то начиналась сразу за Зелёным мостом, теперь напоминают только остатки подпорных стенок, выложенных вдоль русла «вешнячего канала», да сохранившиеся, как правило, в частных архивах немногочисленные фотографии и негативы.



Улица Папанина в 1980-х гг. (фото: А. Л. Пичугин / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody//257a-Tramvajnoe-kolco-na-Ostrovskogo.-Foto-A.Pichugina..jpg)



К сожалению, стирая старую Нижнюю Ерзовку с лица Нижнего Тагила, городские власти не подумали о сохранении ряда зданий, которые могли бы стать объектами культурного наследия. Эти дома в полной мере отражали особенности архитектуры и быта заводских посёлков XIX — начала ХХ века и могли бы стать иллюстрациями для изучения истории родного края школьниками и краеведами-любителями.

Свои истории есть и у «сестёр» улицы Папанина — Средней и Верхней Ерзовки. Рассказы о них ещё впереди.

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

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По материалам альманаха «Тагильский краевед» № 1–16 и портала tagil-press.ru.